МИД: Киев согласовывает с партнерами текст резолюции о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Киев согласовывает с партнерами текст резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе, его внесут на рассмотрение Совбеза ООН, когда будет найден приемлемый для утверждения вариант, сообщил в среду первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко перед заседанием правительства.

"Письменная инициатива будет тогда, когда мы сможем с нашими партнерами согласовать такой текст, который будет годен и приемлем для принятия, а не просто, чтобы сообщить, что "я большой миротворец", а чтобы миссия могла заработать", — цитирует Пристайко агентство УНИАН.

По его словам, инициативы Украины "на бумаге" еще не существует. "Мы сейчас ведем разговор с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована", — отметил первый заместитель министра.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Киев в то же время считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины Петр Порошенко во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Позднее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.