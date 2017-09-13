ООН не поддержит украинский вариант введения миротворцев - аналитик

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко рассчитывает на поддержку инициативы Украины на заседании Совета безопасности ООН относительно введения миротворцев ООН на Донбасс. По словам президента, он надеется на "скоординированное воздействие" на позицию России, чтобы та также приняла идею введения миротворцев и "на Донбассе остановили войну". Порошенко также добавил, что в рамках поездки в США для участия в сессии Генассамблеи ООН он проведет встречи с американскими военными чинами Министерства обороны.

Украинский сценарий введения миротворцев на Донбасс прокомментировал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Украинская сторона требует максимальных моментов, наш представитель в ООН Владимир Ельченко говорит, что такая миссия, которую хочет Украина, будет стоить где-то миллиард долларов в год. Президент США Дональд Трамп требует сокращения бюджета миротворческих операций ООН. Таким образом можно предполагать, что украинский вариант в том виде, в котором он предлагается, я думаю, что его не поддержат. Позиция США в этом смысле пока что не известна", — отметил эксперт.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.