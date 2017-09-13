Муж Наташи Королевой попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Данные мужа певицы Наташи Королевой (настоящая фамилия — Порывай) Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, внесены в базу сайта "Миротворец".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией", — говорится в сообщении.

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В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в Киеве. Позже она написала, что в столице Украины умерла ее бабушка, но певица "не может прилететь ее похоронить". После этого в ведомстве разрешили пустить российскую певицу в страну на похороны.