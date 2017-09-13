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    Культура

    Муж Наташи Королевой попал в базу "Миротворца"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (403)

    (обновлено: )15802
    Данные Сергея Глушко попали в базу "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины и "участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией".
    Певица Наташа Королева и её супруг Сергей Глушко (Тарзан). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Данные мужа певицы Наташи Королевой (настоящая фамилия — Порывай) Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, внесены в базу сайта "Миротворец".

    "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией", — говорится в сообщении.

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    В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в Киеве. Позже она написала, что в столице Украины умерла ее бабушка, но певица "не может прилететь ее похоронить". После этого в ведомстве разрешили пустить российскую певицу в страну на похороны.

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