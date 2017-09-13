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    ЕС ждет "больше информации" по инициативам Киева и Москвы о миротворцах

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (87)

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    Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что "каждый шаг, который позволит выполнить минские соглашения, является шагом в правильном направлении".
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    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что в ЕС ожидают получить больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

    "Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить минские соглашения, является шагом в правильном направлении", — сказал Мингарелли агентству УНИАН.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: США и РФ совместно решат проблему миротворцев для Донбасса

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Киев в то же время считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины Петр Порошенко во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

    Позднее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.

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