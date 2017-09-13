"Миротворец" портит репутацию Украины в глазах Запада - Золотарев

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Сайт центра "Миротворец" внес в свою базу народных депутатов Сергея Власенко, Юрия Деревянко и Дмитрия Добродомова. Именно эти нардепы в минувшее воскресенье вместе с Михаилом Саакашвили принимали участие в прорыве границы в Львовской области.

Ранее за такие заслуги "Миротворец" добавил в свой список лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и самого Сакашвили. Всем им вменяют "незаконное пересечение государственной границы, нападение на пограничников и участие в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства".

Стоит напомнить, что в мае прошлого года "Миротворец" опубликовал скандальный список журналистов, которые, по мнению активистов "сотрудничают со страной-агрессором" на неподконтрольной части Донбасса. В перечне было 293 человека, в том числе и украинские журналисты, были указаны их почтовые адреса и номера телефонов. Тогда в представительстве ЕС в Украине в немецком посольстве призвали удалить с сайта "Миротворец" персональные данные работников СМИ.

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Как отреагирует Запад на внесение политиков в базу "Миротворца", рассказал политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Похоже нам уже Запад тяжело чем-либо удивить. Но возможно, будет какая-то реакция. Но я не думаю, вот как раз журналистика для европейцев, свобода слова — это одна из "священных коров". И в данном случае "Миротворец" оказал Украине медвежью услугу в плане репутации страны. А здесь, я думаю, оно ничего не убавит, не прибавит. Возможно, кто-то действительно и критически отзовется о такой практике внесения политиков на этот сайт. Но каких-то серьезных политических последствий это иметь не будет", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали Украину расследовать работу сайта "Миротворец".