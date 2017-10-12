В луче реформ. Наркотические квесты на школьных дворах Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Жить в наше время становится все страшнее и страшнее. "Земляника", "PvP" — названия вроде как безобидные, но лишь на первый взгляд. Современные подростки знают, что под ними скрываются наркотики.

В Украине забили тревогу: среди школьников стали распространять наркотик "земляника" прямо средь бела дня. По сути, это психотропный препарат. Главная опасность в том, что он может быть как в виде кристаллов, так и в виде конфет со вкусом земляники. Также его могут добавлять в шоколад, фрукты или кока-колу.

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Накануне экс-замглавы Администрации Президента Марина Ставнийчук обратилась к родителям украинских школьников с призывом проявить бдительность.

Ставнийчук обратила внимание на то, что наркотик "земляника" выглядит как кристаллы или клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и "тает" во рту) и пахнет земляникой. Чаще всего его раздают прямо во дворах школ. Один школьник после приема наркотика был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Они называют это клубникой. Ребенок съел это думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии", — пишет Ставнийчук в Facebook.

Facebook Марины Ставнийчук Скриншот с сайта Facebook

Ее пост мгновенно разлетелся по сети и собрал гневные отзывы. В частности, некоторые с возмущением задались вопросом, куда же смотрят правоохранители.

Однако позже пост пропал со страницы Ставнийчук в Facebook.

Пока официально правоохранители никак не комментируют информацию о новом наркотике "земляника". В управлении по борьбе с наркопреступлениями областной полиции говорят, что эта информация не подтверждена.

PvP

Также на днях стало известно, что на юге Украины правоохранители изъяли более килограмма нового наркотика PvP.

Сообщается, что полицейские задержали трех человек за распространение наркотических веществ в Одесской и Херсонской областях. По факту задержания было возбуждено уголовное дело.

"Злоумышленники сбывали психотропные вещества PVP путем "закладок". Во время санкционированных обысков у правонарушителей изъято 543 граммов психотропного вещества PVP и 85 тысяч гривен, полученных от реализации психотропов", — говорят в Нацполиции.

Также правоохранители задержали семейную пару, занимавшуюся сбытом наркотиков из Китая в виде "закладок". При аресте у них было изъято 380 граммов наркотических веществ и 117 тысяч гривен выручки.

А в Одесской области — 18-летнего наркокурьера, у которого обнаружили 200 граммов PVP, полученные по почте.

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Следует отметить, что флакка, крисы, эска, альфа, PVP — сравнительно новый синтетический наркотик, который на рынке с 2007 года. Представляет собой синтетическую версию метамфетамина и известна как α-PVP (производное средства N-метилэфедрон). Его также называют "пятидолларовым безумием", что связано с низкой ценой вещества и спецификой действия на сознание.

Достать не проблема

Самое страшное, что новые наркотики можно достать достаточно легко, а способ их получения даже становится для подростков "занимательным" квестом.

Как пишут в соцсетях, некоторые наркотики поставляются прямо средь бела дня в школах и на улицах. А некоторые с возмущением отмечают: в эру компьютерных технологий наркотики можно легко купить и через интернет.

На это обратил внимание житель Запорожья Александр Лебидь. В связи с этим он обратился к начальнику полиции в Запорожской области Олегу Золотоноше.

В частности, чтобы купить наркотические вещества, достаточно просто указать город, вид продукта и оплатить товар. По его словам, в переписке с продавцом видно, что схема работает не только в Запорожье, но и других городах Украины.

"Олег Золотоноша, примерно вот так в мир цифровых технологий можно элементарно купить наркотики в #Запорожье. Киберполиция Украины, рубимся в контру? или вместо вас оплатить закладку и отработать платеж?", — пишет Лебидь у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Пост жителя Запорожья сразу вызвал множество гневных отзывов в соцсетях. В частности некоторые задаются вопросами: "А где же Киберполиция? Или она умеет только у провайдеров сервера выносить?"