Трамп намерен объявить ЧП из-за распространения наркотиков

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаем злоупотребления наркотиков, в частности опиодов.

"На следующей неделе я намерен объявить о чрезвычайном положении из-за наркотиков. С опиумом страшная чрезвычайная ситуация", — сказал американский президент в интервью телеканалу Fox Business.

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По его словам, стену на границе с Мексикой необходимо возвести, в том числе, для решения проблемы распространения наркотиков США. Ранее Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. В августе президент США повторил, что заставит Мексику заплатить за строительство стены, поскольку та "поможет с потоком наркотиков" и устранит проблемы с преступностью, которая, по его словам, импортируется из Мексики.