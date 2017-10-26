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    Трамп намерен объявить ЧП из-за распространения наркотиков

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (313)

    (обновлено: )24
    По словам главы Белого дома, стену на границе с Мексикой необходимо возвести, в том числе, для решения проблемы распространения наркотиков США.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаем злоупотребления наркотиков, в частности опиодов.

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    "На следующей неделе я намерен объявить о чрезвычайном положении из-за наркотиков. С опиумом страшная чрезвычайная ситуация", — сказал американский президент в интервью телеканалу Fox Business.

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    По его словам, стену на границе с Мексикой необходимо возвести, в том числе, для решения проблемы распространения наркотиков США. Ранее Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. В августе президент США повторил, что заставит Мексику заплатить за строительство стены, поскольку та "поможет с потоком наркотиков" и устранит проблемы с преступностью, которая, по его словам, импортируется из Мексики.

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