Зама мэра Вышгорода подозревают в сбыте наркотиков

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя мэра Вышгорода Киевской области на незаконном хранении и распространении наркотиков, чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно со служащими городского совета причастен к незаконному завладению бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в жилых домах районного центра. Правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах чиновники вносили завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов. Часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками", — сообщает пресс-служба СБУ.

ssu.gov.ua На месте обысков

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и Нацполициею провели санкционированные обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения государственными средствами. Сейчас эксперты устанавливают размер ущерба, причиненного городскому бюджету.

В квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков.

Чиновнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.