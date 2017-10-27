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    Общество

    Зама мэра Вышгорода подозревают в сбыте наркотиков

    (обновлено: )1810
    В СБУ сообщили, что при обысках в квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков.
    На месте обысков
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя мэра Вышгорода Киевской области на незаконном хранении и распространении наркотиков, чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств.

    "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно со служащими городского совета причастен к незаконному завладению бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в жилых домах районного центра. Правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах чиновники вносили завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов. Часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками", — сообщает пресс-служба СБУ.

    ssu.gov.ua
    На месте обысков

    В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и Нацполициею провели санкционированные обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения государственными средствами. Сейчас эксперты устанавливают размер ущерба, причиненного городскому бюджету.

    В квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков.

    Чиновнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

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