Россия обвинила ЕС в замалчивании масштабных нарушений прав человека в Украине

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. ЕС продолжает замалчивать нарушения прав человека в Украине, а ответственность за деградирующую ситуацию в этой сфере фактически перекладывается на Россию, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

Таким образом он прокомментировал ежегодный доклад ЕС по теме прав человека.

"Еще один показательный элемент: ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине фактически перекладывается на Россию. При этом – что, на наш взгляд, недопустимо для претендующего на объективность доклада – налицо продолжение замалчивания масштабных и грубейших нарушений прав человека на Украине при отсутствии призывов к исправлению этой ситуации", — цитирует комментарий уполномоченного сайт МИД РФ.

В качестве примера он привел "замороженные" с молчаливого согласия и потакательства ЕС расследования приведшего к многочисленным жертвам поджога Дома профсоюзов в Одессе и "дела снайперов" на киевском Майдане". По оценке уполномоченного, содержание доклада дополнительно подтверждает, что эта "заморозка" произошла с согласия ЕС.

Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.