Россия расширила продэмбарго в отношении Украины

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из Украины, США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабинета министров.

"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещённых к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введённые ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Так, перечень дополняется живыми свиньями за исключением чистопородных племенных животных, свежими, охлаждёнными или замороженными пищевыми субпродуктами крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции). Также под запрет попадают свиной жир, включая лярд, и жир домашней птицы, а также жир крупного рогатого скота, овец или коз, неэмульгированные или несмешанные или не приготовленные каким-либо другим способом лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, сообщает Прайм.

Россельхознадзор в январе 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран Евросоюза до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) в Прибалтике. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора.

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В августе 2016 года панель арбитров ВТО в целом поддержала иск Евросоюза и признала, что большая часть ограничений, введенных РФ, противоречат ее обязательствам в ВТО. В сентябре РФ подала апелляцию на решение ВТО, мотивируя это ухудшением ситуации с АЧС в странах Балтии и Польши и неэффективностью мер, которые службы ЕС предпринимают для ликвидации очагов заболевания. В конце февраля 2017 года ВТО отклонила апелляцию России.

В то же время Минэкономразвития РФ указывало, что решение апелляционного органа ВТО по спору России и ЕС не приведет к ослаблению уровня защиты от АЧС при импорте. Министерство также указывало, что это решение не приведет к возобновлению ввоза в Россию свинины из Евросоюза, который запрещен в рамках продовольственного эмбарго.