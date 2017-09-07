Россияне боятся украинцев больше, чем чеченцев - опрос

КИЕВ, 7 сен — РАИ Новости Украина. Россияне опасаются встречи с украинцами "в темное время суток". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне радиостанцией "Эхо Москвы".

Так, на вопрос "Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь" большинство граждан ответило "украинца. "Примечательно, что всего на выбор было предложено три варианта ответа: "Украинца", "Чеченца" и "Затрудняюсь ответить".

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В сети на данный момент проголосовало более 8300 пользователей и 58% (на данный момент 4858) из них указали, что опасаются встретить украинца, 30% — чеченца, у 12% были трудности с ответом.

Скриншот с сайта "Эхо Москвы" Результаты опроса на "Эхо Москвы"

В то же время 89% пользователей, которые голосовали с телефона, указали, что опасаются чеченца, 11% — украинца. Всего с мобильных устройств проголосовали почти 250 человек.

Скриншот с сайта "Эхо Москвы" Результаты опроса на "Эхо

Украинская аудитория же высказалась по поводу опроса, указав на некорректность заданного вопроса.