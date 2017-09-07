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    Россия

    Россияне боятся украинцев больше, чем чеченцев - опрос

    (обновлено: )14211
    Российская радиостанция "Эхо Москвы" задала своим слушателям вопрос: "Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?", предложим лишь три варианта ответа - "Украинца", "Чеченца", "Затрудняюсь ответить".
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    Граждане России. Архивное фото
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РАИ Новости Украина. Россияне опасаются встречи с украинцами "в темное время суток". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне радиостанцией "Эхо Москвы".

    Верховная рада
    Украинское фото
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    Так, на вопрос "Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь" большинство граждан ответило "украинца. "Примечательно, что всего на выбор было предложено три варианта ответа: "Украинца", "Чеченца" и "Затрудняюсь ответить".

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    В сети на данный момент проголосовало более 8300 пользователей и 58% (на данный момент 4858) из них указали, что опасаются встретить украинца, 30% — чеченца, у 12% были трудности с ответом. 

    Скриншот с сайта "Эхо Москвы"
    Результаты опроса на "Эхо Москвы"

    В то же время 89% пользователей, которые голосовали с телефона, указали, что опасаются чеченца, 11% — украинца. Всего с мобильных устройств проголосовали почти 250 человек. 

    Скриншот с сайта "Эхо Москвы"
    Результаты опроса на "Эхо

    Украинская аудитория же высказалась по поводу опроса, указав на некорректность заданного вопроса. 

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