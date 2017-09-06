Корабль Украина идет на дно - страной управляют марионетки. Опрос экспертов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

С открытием новой сессии Верховной Рады официально стартовала политическая осень. Сезон обещает быть горячим, потому что вновь столкнутся две непримиримые позиции: власть с желанием свою власть сохранить и оппозиция со стремлениями если не заполучить власть, то хотя бы максимально ослабить позиции нынешних первых лиц.

От "коалиции пяти" до коалиции меньшинства

После парламентских выборов 2014 года казалось, что власть монолитна как никогда. В парламентскую коалицию вошли 5 из 6 фракций (кроме "Оппозиционного блока"), в большинстве были "конституционные" 300 штыков. Но скоро противоречия начали разрывать Раду и из коалиции вышли "Батькивщина", Радикальная партия Ляшко и "Самопомич".

Теперь же, согласно букве закона, большинства в ВР нет – у правящих Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" не наберется на двоих 226 голосов. У президента из-за этого есть право распустить парламент. Именно право, а не обязанность. И вряд ли он им воспользуется – досрочные выборы сейчас невыгодны из-за низких рейтингов партий-коалиционеров.

Но противоречия и разногласия ударили не только по Верховной Раде. Не самые радужные отношения сложились во властном треугольнике президент (и его администрация), Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом и парламент, руководит которым Андрей Парубий.

Единства власти нет, что показывают регулярные стычки и конфликты интересов, которые пока не выливаются в публичную плоскость, но проявляются неожиданными отставками и взаимными обвинениями.

Власть держится на силе Порошенко и страхе

Самый сильный игрок в треугольнике власти – президент Петр Порошенко. Он фактически начал предвыборную кампанию-2019, избрав главной темой вступление Украины в Евросоюз. Политолог Михаил Погребинский отмечает, что глава государства зачищает поле от тех, кто жестко его критикует, и эти процессы продолжатся – и в отношении "колеблящихся" депутатов (им грозят снятие неприкосновенности и уголовные дела), и касательно "неправильных" СМИ и нелояльных Администрации президента экспертов.

Осенью, напоминает Погребинский, в Раде намечены голосования, которых требует Международный валютный фонд: земельная реформа, пенсионная, медицинская. Политолог считает, что у Порошенко есть шансы "продавать" эти законопроекты, но оппозиция (разная) будет всячески использовать их против президента.

О ключевой роли президента в системе власти говорит политолог Руслан Бортник.

"Сегодня, по большому счету, какую-то монолитность власти обеспечивают два фактора. Первый – это тотальное доминирование президента, который сегодня контролирует и правительство, и исполнительную ветвь власти, и парламент – законодательную, и судебную ветвь власти", – сообщил эксперт.

Второй фактор – страх.

"Страх перед будущим на фоне низких политических рейтингов, страх того, что будет в следующем политическом цикле, отсутствие понимания какого-либо выхода из этой ситуации, в которую они завели страну и завели политическую систему. Вот эти два факторы сбивают власть, разные ветви власти… Корабль безысходности сбивается, партнеров по несчастью. Или просто людей, которые случайно оказались на одном тонущем корабле. Такую группу людей, которые вынуждены находится вместе, потому что не могут сойти с борта этого корабля", – рассказал Бортник.

Война всех против всех

Пока же даже разрываемую противоречиями "властную группу" объединяет общая цель – сохранить свои посты. Впрочем, рано или поздно конструкция все равно развалится, уверен политолог Михаил Павлив.

"Не счесть числа противоречий, которые разрывают так называемую нашу власть – группу людей, которые получили в силу тех или иных обстоятельств страну на разграбление, вот уже три года. Противоречий в их среде более чем достаточно. Эти противоречия рано или поздно, конечно же, закончатся тем, что вся эта конструкция рухнет. Произойдет это до 2019 года или уже в рамках штатных, очередных избирательных кампаний – мы это увидим. Но перспектив у этих людей нет в любом случае", – категоричен эксперт.

Руслан Бортник рассказывает, что внутри власти накопилось огромное количество противоречий и политических конфликтов: прежде всего, финансово-экономических.

"Эти линии раскола есть по каждой институции. Если брать правительство, то там как минимум 4 группы влияния. Если брать парламент, то даже внутри президентской фракции – 3 группы влияния. Внутри фракции "Народного фронта" – 4 группы влияния. Парламентское "болото" – само по себе", – перечислил эксперт.

При этом на борту властного корабля идет хроническая война всех против всех, добавляет политолог.

"Время от времени с этого корабля выбрасывают трупы проигравших. Мы видели ситуацию с Яценюком, Насировым, Онищенко и многими другими, которых время от времени выбрасывают. Источники обеспечения, функционирования этой системы все скуднее и скуднее. Внешняя изоляция будет только нарастать, противостояние внутри этой команды будет только ожесточаться, и я думаю, что в таком виде она безусловно не придет в 2019 год – в период выборов. До 2019 года эту команду в той или иной форме ожидает распад или переориентирование, или поход разными колоннами во власть", – спрогнозировал Бортник.

Кабмин против АП, а Рада – подключится

Единства во власти нет и близко, рассказывает политический эксперт Павел Рудяков. Наоборот, идёт сильное брожение, подтверждение которому – недавняя идея премьера, которая даже могла бы потянуть на национальную идею, стать start-up нацией. Гройсман при этом заявил, что готов реализацию этого дела взять на себя.

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"Это заявка на такую стратегическую линию. Пусть она пустозвонская-пустословная, голословная, но она сделана, и это неслучайно. Особенно перед началом политического сезона. Что администрация (президента) и правительство, особенно группа Гройсмана в правительстве, и тот большой и средний бизнес, который сейчас на него (Гройсмана) ориентируется или переориентируется, я думаю, тут брожения есть. Противостояние, по крайней мере в ближайшие 2-3 месяца, будет нарастать", – считает Рудяков.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков

Он также подчеркнул, что не стоит рассматривать Верховную Раду как полноценную вершину властного треугольника – реально речь идет о бинарной оппозиции, противостоянии президента и его администрации против части Кабмина и Гройсмана.

"А Верховный Совет – это как бы такие полки правой и левой руки, которые когда-то были на Руси, которые в засаде сидят и готовы первые бросится – кто их первый купит, за того готовы бросится погавкать на противника. Какого-то серьезного потенциала, чтобы Верховная Рада заиграла самостоятельно, я, откровенно говоря, не вижу. Она в разобранном состоянии. Она нелегитимна, потому что там нет коалиции, люди там в подвешенном состоянии, они держатся за свои кресла, в том числе весь руководящий состав, и обслуживают более сильных игроков", – заявил эксперт.

Нелояльность и рост Гройсмана

В условиях разобщенности власти для президента крайне важна лояльность руководителей Кабмина и Рады – Гройсмана и Парубия. Но говорить о сколько-нибудь серьезной лояльности в украинской власти вообще не приходится, отмечает Михаил Павлив: "можно говорить скорее о вынужденных обязательствах, вынужденном присутствии в пуле президента".

"Парубий – это вообще "Народный фронт", который стремится играть какую-то свою роль. Гройсман – человек президента, который крайне тяготится этой своей приставкой, характеристикой. Но тоже до поры до времени будет оставаться в пуле президента. До 2018 года серьезных потрясений во власти ждать не стоит – скорее всего", – сказал политолог.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Павлив

Сходная точка зрения – у Руслана Бортника. Он тоже считает, что Парубий и Гройсман не лояльны президенту – "это безысходность и запуганность на сегодня".

"Конечно, они не лояльны. Если будет понятно, что президент не выиграет президентские выборы, то есть рейтинга недостаточно, а конституционную реформу провести не удастся, эти люди будут в первых рядах, кто бросится топить президента и начнет от него максимально дистанцироваться", – уверен эксперт.

Павел Рудяков подчеркивает, что Парубий – не лидер, "это функция, которая, насколько может, себя проявляет: но это все-таки мелкие проекты на межпарламентском уровне – он ездит, кому-то что-то говорит, в национальном масштабе он не лидер".

"Он может присоединиться к кому-то и дать какую-то часть ресурса команде в борьбе за перетряхивание власти. Он может присоединиться и стать третьим-четвертым номером в этой группе и какой-то определенный ресурс, благодаря своей должности, он может привнести. Но он только как пристежная может куда-то войти. А Гройсман, если его поддержат какие-то определенные силы, если он сам не уступит, он вполне может потом составить серьезную конкуренцию и Порошенко, и Авакову с Яценюком. Он может вырасти", – полагает политолог.

Весна – момент истины

Впрочем, даже несмотря на противоречия во власти, ее основные игроки пока продолжат плыть в одной лодке – у них просто нет другого выхода, считают эксперты.

"Выборы не выгодны никому. Ни досрочные, ни срочные. В результате любых выборов 70% из них проигрывает. … Они (первые лица государства – Ред.) хоть и все на нашем уровне серьезные, но это люди марионеточного плана. Политики, которые поставлены с благословения определенных кругов вне страны и которые держатся в стране только до тех пор, пока реализуют действия, которые благославляются крупными внешними игроками. Поэтому пока нет благословения на какие-то у нас катаклизмы в виде смены – досрочной или срочной – власти, никаких телодвижений у нас не будет. Если только ситуация не выйдет из-под контроля", – сообщил Павел Рудяков, добавив, что пока форсированных вариантов развития событий он не видит.

Руслан Бортник уверен, что уже весной следующего года для президента Порошенко настент момент истины: какими будут его рейтинги и набирается ли в парламенте "коалиция 300" – необходимая для возможной конституционной реформы.

"Если рейтинг президента весной следующего года будет находиться в районе 10% и ниже, сразу появится очень много спасательных плотов и лодочек, которые начнут отчаливать от этого корабля и искать крышу и более популярных политических лидеров следующего политического цикла", – заявил эксперт.

А Михаил Павлив подчеркивает, что в следующем году Украина в любом случае вступит в избирательную кампанию: либо 2019 года (президентскую), либо 2018-го – досрочных парламентских выборов.

"И, конечно же, одним из фундаментальных обстоятельств, факторов будет именно декомпозиция нынешней украинской власти, которая перейдет в публичную плоскость", – сказал политолог.