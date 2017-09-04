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    Если бы выборы президента состоялись в ближайшую неделю - опрос

    (обновлено: )70403
    Согласно опросу, 11% респондентов готовы голосовать за председателя фракции ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 10,8% - за действующего президента Петра Порошенко, 10,3% участников опроса голосовали бы за председателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Согласно опросу, проведенному центром социальных исследований "София", в тройке лидеров в рейтинге на следующего главу государства остаются Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко, сообщают "Украинские новости".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В частности, 11% опрошенных готовы голосовать за председателя фракции ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Вторым идет действующий президент Петр Порошенко, за которого хотят голосовать 10,8% респондентов.

    Еще 10,3% участников опроса голосовали бы за председателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко.

    А если бы выборы президента состоялись в ближайшую неделю, то те, кто точно собирается голосовать — 7,6% опрошенных отдали бы голос за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, еще 6,2% — за главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Также 5,2% респондентов голосовали бы за депутата ВР Вадима Рабиновича. 4,5% желают видеть президентом лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, еще 4,3% — мэра Львова Андрея Садового.

    Опрос проводился с 6 по 12 августа во всех административных областях Украины (в Донецкой и Луганской областях проводилось на контролируемой властями территории, в Крыму не проводилось).

    Всего было опрошено 1210 совершеннолетних респондентов методом личного интервью на дому. Статистическая погрешность не превышает 3%.

    Ранее сообщалось, что пока министр внутренних дел Арсен Аваков отдыхает на Сардинии, в политических кругах ходят слухи о планах его будущего воссоединения с Юлией Тимошенко.

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