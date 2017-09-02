Банкир для президента: как Порошенко решает проблемы в НБУ

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В поисках новой Гонтаревой

К середине сентября президент Порошенко должен представить Верховной Раде свои кандидатуры на пост главы Нацбанка, об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, на должность главы Нацбанка рассматриваются кандидатуры независимых и удаленных от политического влияния банкиров. Она не уточнила имена этих кандидатов, сохранив интригу.

СМИ подавали разную информацию относительно претендентов на этот пост. Так, по данным "Обозревателя", Порошенко остановился на трех кандидатурах — это Екатерина Рожкова, Яков Смолий и Владимир Лавренчук.

По данным "Апострофа", претендентами на пост главы регулятора являются действующий председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук и глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко.

Долгий отпуск тети Леры

Новый глава регулятора должен сменить нынешнегро руководителя НБУ Ирину Гонтареву, которая уже несколько месяцев находится в отпуске. По слухам, большую часть времени она пребывает за границей на заморских курортах, время от времени появляясь в стенах Нацбанка, продолжая оказывать влияние на принятие тех или иных решений, хоть это и запрещено законом. Гонтарева подала прошение об отставке 10 мая, после чего ушла в длительный отпуск. До назначения нового главы НБУ руководит первый заместитель председателя Яков Смолий бывший банкир с многолетним стажем, который избегает каких-либо заявлений и радикальных действий в отношений банков. По отношению к президенту и нынешнему главе НБУ Смолий проявляет максимальную лояльность.

Период "междуцарствия" был выгоден президенту, поскольку Гонтарева была его человеком. Являясь "инвестиционщиком", Гонтарева не испытывала никаких сантиментов по отношению к банкам, без всяких сомнений отправляя на плаху десятки финучреждений, укрепляя позиции банка президента и его "любых друзив". Но сейчас истекает максимальный срок пребывания Гонтаревой в подобном отпускном положении, поэтому президент должен срочно представить новую кандидатуру, которая бы устраивала как Верховною Раду, так и его лично. А это не просто.

Неудобные банкиры

Стоит отметить, что сами банкиры не рвутся занимать вакантный пост главы НБУ, поскольку это чревато огромными репутационными потерями. Хотя по закону НБУ является независимым регулятором, на работу которого не должны влиять другие ветви власти, в реальности на руководство НБУ регулярно оказывается давление со стороны Администрации президента и кабинета министров. В результате, Центробанк послушно выполняет поручения власти по регулированию курса гривны (выкупая или продавая валюту), запуску печатного станка, рефинансирования банков, закрытию неугодных финучреждений. Не мудрено, что в результате таких действий руководство НБУ становится фигурантом уголовных дел, находясь под колпаком у власти. В январе Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков. 12 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации главы Национального банка Гонтаревой. НАБУ также расследует вывод Национальным банком средств из Украины через австрийские банки. В рамках этого дела замглавы НБУ Екатерина Рожкова уже приходила на допросы в НАБУ и Антикоррупционное бюро. Ранее у Рожковой провели обыск в рамках дела о банкротстве банка "Михайловский".

"Аферы с "Приватбанком", "Диамант-банком", "Михайловским" — это нужно расследовать в первую очередь. Там похищены миллиарды и все виновные за это должны отвечать! Но главное, что сделали Гонтарева и ее подельница Рожкова, — это убийство гривны, уничтожение всей финансовой системы Украины, закрытие и захват банков и, в результате, они украли наши сбережения. Эти 240 млрд средств жителей Украины не уехали на самосвалах, они по международным переводам исчезли в офшорах. Поэтому, я обращаюсь к НАБУ — ищите, все возможности у вас есть!" — заявил народный депутат Вадим Рабинович.

Вероятно, президент не решится представить Рожкову и Смолия на пост главы НБУ, поскольку Верховная Рада не даст для этого нужное количество голосов, заподозрив кандидатов в воровстве и излишней лояльности Порошенко. Глава правления государственного "Укрэксимбанка" Александр Гриценко также удобная кандидатура для президента, однако для депутатов он — малознакомый персонаж.

"В банковских кругах его часто называют племянником Порошенко. А в самом Укрэксимбанке — “почтовым ящиком”, через который в банке передают команды из Администрации президента. Помимо этого, у Гриценко уже есть опыт вовлеченности в схемы бизнеса президента — в его каденцию во главе УЭБ и при попустительстве юристов госбанка, суд рассрочил компании "Богдан Моторс" и ее дочернему предприятию “Автосборочный завод № 2” выплату 390 млн грн долга на 10 лет. А как известно, в кадровых предпочтениях президента Порошенко всегда лучше смотрятся те кадры, которые принесли ему прибыль", — считает финансовый обозреватель Александр Дубинский.

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Вторая кандидатура — Владимир Лавренчук — является более компромиссной. Банкир с многолетнем стажем работает в западном банке и пользуется большим доверием как со стороны других финансов, так и среди депутатского корпуса. Кроме того, его кандидатуру также проталкивает глава НБУ Валерия Гонтарева. Однако для Порошенко эта фигура пока не очень удобная. Банкир явно дорожит своей репутацией на Западе, поэтому вряд ли будет выполнять все его прихоти. В отношениях с банками он, скуорее всего, будет стоять на стороне закона, активно сотрудничая с НАБУ и другими антикоррупционными структурами, на которые команда президента не имеет большого влияния. Неясно, как поведет себя Лавренчук в переговорах с МВФ, в вопросах курсовой политики и в судебных прениях с Коломойским за активы "Приватбанка". Поэтому Лавренчук, вероятно, будет запасным вариантом, если президенту не удастся уговорить депутатский корпус проголосовать за более лояльного Гриценко.

МВФ слезам не верит

Перед новым главой НБУ стоят огромные вызовы. Нужно исправлять, то что натворили "попередники": устранять последствия ликвидации 80 банков и работать с вкладчиками, стабилизировать банковскую систему и курс национальной валюты, возобновить кредитование банками бизнеса, без которого невозможно восстановление экономики. Главе регулятора предстоит принять участие в переговорах с руководством МВФ, без финансовой подпитки которого стабильность курса гривны остается под вопросом. По прогнозам экспертов, до конца года гривна может упасть с 25,5 до 27 грн.

"1 сентября дети пойдут в школу, и курс тоже пойдет, но только вверх. Что касается вообще динамики обменного курса, до того, как Нацбанк отпустил его в свободное "плавание", уже сформировались определенные циклы за последние три года. Когда падает экономическая активность, когда предложение валюты превышает спрос на нее, тогда гривна укрепляется, это – конец весны и лето, то, что мы сейчас наблюдаем. Потом, когда возобновляется экономическая активность, когда повышается спрос на валюту, это, прежде всего – отопительный сезон, это более крупные закупки импортного топлива — тогда начинаются девальвационные процессы", — пояснил экономист Виталий Скаршевский в эфире Голоса столицы.

МВФ отказался вести переговоры с исполняющим обязанности главы НБУ Яковом Смолием, и вообще свернул переговоры с украинским руководством, поскольку оно провалило принятие земельной и пенсионной реформы. Владимир Лавренчук на посту главы НБУ мог бы вернуть МВФ за стол переговоров и уговорить его пойти на компромисс, что позволило бы на время спасти гривну от девальвации. Однако в таком случае Порошенко утратил бы свое влияние на финансовые и валютные потоки страны, что крайне опасно в условиях приближающихся президентских выборов.

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Одним словом, в конце сентября нам предстоит наблюдать нешуточные баталии между президентом и олигархами (через подконтрольных им депутатов) за контроль над Национальным банком. В отличие от ситуации трехлетней давности, у Порошенко значительно меньше шансов для назначения своей кандидатуры, поэтому, скорее всего, он будет вынужден пойти на компромисс и представить на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Владимира Лавренчука, что в свою очередь, будет означать снижение влияния президента на финансово-валютные процессы в стране.