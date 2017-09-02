Бортник: 1 сентября должен стать Днем скорби о европейской мечте Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.

"Первый и чрезвычайно важный шаг возвращения нашего государства в европейскую семью. В ноябре 2013 года миллионы украинцев по всей стране вышли с требованием к власти, чтобы соглашение об ассоциации было подписано",— заявил по этому поводу президент Украины Петр Порошенко.

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер назвал вступление в полную силу в Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС праздником для всего европейского континента

Этот объемный документ регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и ЕС. Первые разделы Соглашения касаются общих принципов, политического диалога и реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также юстиции.

Ключевыми в Соглашении являются разделы, касающиеся торговли и экономического сотрудничества. Они предполагают создание всеобъемлющей зоны свободной торговли. Большинство разделов начали временно действовать еще с 1 ноября 2014 года, а экономический раздел — с 1 января 2016 года.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом принесет благосостояние украинцам, написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в жизни украинцев ничего не изменится.

"Ассоциация уже действовала с 2016 года, и сегодня надо говорить не о начале работы ассоциации, а об анализе первых итогов ее действия. Номинальное вступление в силу ассоциации не дает нам ничего позитивного, нового, кроме того, что у нас теперь формально будут закреплен по настоянию Нидерландов отказ ЕС от каких-либо европейских перспектив для Украины, от того, что Украина когда-нибудь будет членом Европейского союза. И это ключевой итог завершения ратификации Соглашения об ассоциации. Поэтому, по большому счету, надо не праздновать 1 сентября, а объявлять его Днем скорби по европейской мечте. У нас перед носом захлопнули дверь, о чем не шла речь в 2013 году, когда возник вопрос об ассоциации", — сказал Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению политолога, Соглашение об ассоциации – это, безусловно, большая европейская победа, победа европейских политиков.

"В результате ассоциации они получили, хотя и бедный, но большой сорокамиллионный рынок для своих товаров, они получили доступ к украинским ресурсам — ЛЭП, транзитная система, земля – что угодно, что им захочется. Они получили управляемый и в политическом, и в социальном плане буфер между собой и Россией. Поэтому позиции Европейского союза после подписания ассоциации экономически и политически усилились", — пояснил Бортник.

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Что касается пользы от ассоциации для украинцев, то, как отметил эксперт, не исключено, что соглашение повлияло на принятие решение о либерализации визового режима, хотя с Европой имеют безвизовый режим те страны, которые не подписывали ассоциацию.Возможно, ассоциация со временем приведет к более широким социально-экономическим связям Украины с Европейским союзом.

"Но сегодня ассоциация уже привела к тому, что товарооборот между Украиной и ЕС упал как минимум на 30-40% по сравнению с предыдущими 2013-3014 годами. И несмотря на то, что доля товарооборота с ЕС выросла в украинской экономике, но сам он в ближайшее время не будет расти в пользу Украины, возможно, только в пользу европейских предпринимателей. Поскольку Украина поставлена, во-первых, состязаться с европейской экономикой, а это все равно, что поставить спортсмена бежать стометровку наперегонки с человеком с ограниченными возможностями. У нас экономика с ограниченными возможностями, у нас экономика-инвалид, и мы не можем состязаться с развитыми экономиками", — сказал Бортник.

Кроме того, эксперт напомнил, что в рамках соглашения для Украины установлены огромные квотные барьеры, очень серьезно ограничивающие возможности экспортёров.

"80% этих квот мы выбираем каждый год за первые полгода, некоторые квоты мы выбираем за первых месяц, есть еще ряд квот, которые выбираются за первый день каждого года. Эти квоты не позволяют нам серьезно нарастить наш экспорт в ЕС, поскольку по некоторым видам товаров они достигают 1-2%, в лучшем случае — 3% нашего производства. Европейский рынок так и остался закрытым для нас", — констатировал политолог.

Более того, подчеркнул Бортник, европейцы, несмотря на эти квоты, вводят дополнительные административные барьеры – разного рода сертификацию, стандартизацию и тому подобное, которые еще больше препятствуют выходу украинских предприятий на европейские рынки.

"На эти рынки вышли только предприятия, которые принадлежат представителям нынешней власти – сахар, конфеты, курица. То есть те люди, которые способны использовать свои политические контакты и лоббировать свои производства", — сказал эксперт.

По его мнению, Соглашение об ассоциации — это деиндустриализация Украины и десуверенизация страны.

"Конечно, общество насчитывало, что европейцы используют этот инструмент для демократизации нашей страны, для подталкивания нас дорогой построения более справедливой социальной системы, верховенства права и всего остального, но, как мы видим, этого не случилось. Пока что Европа более всего заинтересована только в стабильности и доступе к украинским ресурсам, но не к европеизации в полном нашем понимании нынешней Украины. Или не может, или, возможно, это сегодня не в ее интересах", — заключил политолог.