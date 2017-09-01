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    Порошенко: сегодняшние первоклассники будут жить в Украине, стране-члене ЕС

    Тема:

    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера (18)

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    Президент Украины Петр Порошенко напомнил, отрывая новую школу в Харьковской области, что 1 сентября вступает в полную силу вступает соглашение об ассоциации с Европейским союзом.
    Президент Петр Порошенко на открытии школы
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что первоклассники, которые пошли в школу в этом году, будут жить в Украине, которая станет членом Европейского союза.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
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    "Я твердо убежден, что эта детвора точно будет жить в Европейском союзе, в Украине, которая будет членом ЕС. И сегодня мы с вами все делаем для этого", — сказал Порошенко, отрывая новую школу в Харьковской области.

    Он также напомнил, что 1 сентября вступает в полную силу вступает соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

    "Первый и чрезвычайной важный шаг возвращения нашего государства в европейскую семью. В ноябре 2013 года миллионы украинцев по всей стране вышли с требованием к власти, чтобы соглашение об ассоциации было подписано", — добавил президент.

    Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

    Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.

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