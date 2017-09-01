Юнкер о соглашении Украина-ЕС: это - праздник для европейского континента

КИЕВ, 1 сен — РИА новости Украина. Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер назвал вступление в полную силу в Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС праздником для всего европейского континента, а также поблагодарил людей, участвовавших в Евромайдане. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Внешней дипломатической службой ЕС.

"Решительность является одной из добродетелей. Сегодня, несмотря ни на какие вызовы, мы это сделали. Соглашение об ассоциации с Украиной вступает в силу. А это значит, что Европейский Союз выполняет свое обещание, данное нашим украинским друзьям", — говорится в заявлении.

"Я благодарен всем, благодаря кому это стало возможным: тем, кто стоял на Майдане; а также тем, кто тяжело работает над реформами, чтобы сделать Украину лучше. Этот день — праздничный для нашего европейского континента", — добавил Юнкер.

Напомним, соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу, 1 сентября, вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.

В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило запустить действие соглашения в полной мере.

Также с 1 сентября вступают в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины, их действие рассчитано на три года. Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

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