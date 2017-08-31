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31.08.201717:11
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    Британия не будет выполнять обязательства ЕС по Украине после Brexit

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (518)

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    По словам главного переговорщика ЕС в переговорах по Brexit Мишель Барнье, обязательства Великобритании будут ограничены последним вкладом в бюджет ЕС до выхода из блока.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Великобритания не хочет придерживаться финансовых обязательств в отношении третьих стран после выхода из состава Евросоюза, в том числе в отношении Украины, заявил главный переговорщик ЕС в переговорах по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

    5 фунтов стерлингов. Архивное фото
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    "Британия дала понять, что их обязательства будут ограничены последним вкладом в бюджет ЕС до выхода из блока. Но мы до сих пор имеем обязательства перед третьими странами. Например, мы вместе гарантировали долгосрочные кредиты для Украины", — сказал Барнье.

    "Мы также вместе поддержали развитие Африки и Тихоокеанских стран через Европейский фонд развития. На этой неделе стало понятно, что Британия не считает юридически обязательным придерживаться этих обязательств после выхода из ЕС", — добавил переговорщик ЕС.

    Он также напомнил, что страны ЕС обязались поддерживать проекты инновационных технологий и "зеленую" энергию до 2020 года, но Великобритания также не будет в них участвовать.

    Барнье отметил, что налогоплательщики 27 стран ЕС не должны платить за обязательства, взятые 28 странами.

    Ранее сообщалось, что Великобритания и Евросоюз начали в Брюсселе третий раунд переговоров об условиях Brexit.

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