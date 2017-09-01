Дополнительные торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости Украина. Дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины вступают в силу, их действие рассчитано на три года. Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

Благодаря новым преференциям Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн).

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи.

Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.

Ранее в правительстве заявляли, что в случае расширения беспошлинных квот на агропродукцию Киев в год будет получать около 200 миллионов долларов дополнительной экономической выгоды.

Окончательное решение о предоставлении дополнительных торговых преференций для украинских экспортеров было принято Советом Евросоюза 17 июля. Инициатором этого в сентябре 2016 года выступила Еврокомиссия.

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Действие торговых преференций рассчитано на три года. Фактически эти преференции расширяют привилегии украинских экспортеров в торговле с ЕС, которые они получили в связи с подписанием соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработала с 2016 года и предусматривает введение квот на 40 видов украинских товаров в ЕС, большая часть из которых относится к аграрной продукции. В рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот — по общим.

Почти сразу после начала действия ЗСТ отдельные экспортеры и эксперты заявили, что его условия невыгодны для Украины. В качестве доводов они называли слишком маленькие объемы предоставленных квот на наиболее конкурентные украинские товарные группы – такие как курятина, мед, сахар, зерно и мука. Также критики ЗСТ указывали на проблемы с доступом украинских производителей на рынки ЕС в связи со сложностью сертификации продукции.

При этом по итогам первого года действия ЗСТ, украинский экспорт в ЕС вырос всего на 3,7% до 13,5 миллиарда долларов, а двусторонний торговый оборот — на 8,1%.

Власти Украины все обвинения в невыгодности соглашения отвергают, объясняя скромные показатели роста торговли с ЕС неблагоприятной ситуацей на мировых рынках, а также необходимостью наладить механизмы двухсторонней торговли в рамках ЗСТ.

Как сообщалось, 1 сентября вступило в полную силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Поздравляя со вступлением СА, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о миллиардном товарообороте Украины с ЕС.