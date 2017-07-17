ЕС окончательно одобрил новые торговые преференции для Украины

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Евросоюз окончательно одобрил новые односторонние торговые преференции для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, сообщил РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

"Только что одобрено", — ответил собеседник агентства на вопрос о том, были ли эти дополнительные торговые преференции для Украины окончательно одобрены на совете министров стран Евросоюза по сельскому хозяйству в понедельник.

По правилам ЕС, одобрение прошло без обсуждения. Пленарная сессия Европарламента 4 июля одобрила новые временные торговые преференции Евросоюза для Украины.

Ранее Совет ЕС сообщил, что одобрение этих мер внутри Евросоюза должно завершиться к концу июля. Торговые преференции, действие которых рассчитано на три года, должны заработать к концу сентября. Меры предложены ЕК около года назад и принимаются в ЕС ввиду сложной экономической ситуации и усилий в области экономических реформ, предпринимаемых на Украине, сообщала ранее пресс-служба Совета ЕС.

После того, как торговые преференции вступят в силу, Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн), сообщал Совет ЕС. Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких, как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи, говорилось в релизе Совета ЕС.

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Украина, чтобы получать эти привилегии, должна будет следовать тем же принципам, что установлены в рамках соглашения об ассоциации. Они включают в себя уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также продолжение борьбы с коррупцией.