Оборот торговли между РФ и Украиной вырос

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте 2017 года составил 2,588 миллиарда долларов, показав рост на 38,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом экспорт из РФ в Украину составил 1,606 миллиарда долларов (рост на 34,4%), импорт в РФ с Украины — 981,9 миллиона долларов (рост на 44,6%), сообщает Прайм.

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-марте выросла до 2% с 1,9% годом ранее.

Как сообщалось ранее, Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.