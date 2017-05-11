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    Россия

    Оборот торговли между РФ и Украиной вырос

    (обновлено: )30322
    Согласно данным Федеральной таможенной службы России, экспорт из РФ в Украину составил 1,606 миллиарда долларов, импорт в РФ с Украины - 981,9 миллиона долларов.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте 2017 года составил 2,588 миллиарда долларов, показав рост на 38,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

    При этом экспорт из РФ в Украину составил 1,606 миллиарда долларов (рост на 34,4%), импорт в РФ с Украины — 981,9 миллиона долларов (рост на 44,6%), сообщает Прайм.

    Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-марте выросла до 2% с 1,9% годом ранее.

    Как сообщалось ранее, Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза. 

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