Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская, анализируя результаты работы режима зоны свободной торговли с ЕС, вступившего в силу с 1 января 2016 года.

"Мы видим положительную тенденцию в торговли с ЕС. Это подтверждается нашей статистикой. При общем падении украинского экспорта темпы экспорта в ЕС растут. И этот уровень роста составил уже 3%. Украина вошла в ТОП-3 стран, которые фактически кормят ЕС, то есть поставляют агропродукцию", – цитирует УНИАН Микольскую.

Напомним, в Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.