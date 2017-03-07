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    Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

    (обновлено: )23906
    Как сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, при общем падении украинского экспорта темпы экспорта в Европейский Союз растут.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская, анализируя результаты работы режима зоны свободной торговли с ЕС, вступившего в силу с 1 января 2016 года. 

    Флаг Украины
    Associated Press Darko Vojinovic
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    "Мы видим положительную тенденцию в торговли с ЕС. Это подтверждается нашей статистикой. При общем падении украинского экспорта темпы экспорта в ЕС растут. И этот уровень роста составил уже 3%. Украина вошла в ТОП-3 стран, которые фактически кормят ЕС, то есть поставляют агропродукцию", – цитирует УНИАН Микольскую.

    Напомним, в Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.

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