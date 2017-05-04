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    Украина и Израиль до конца года завершат переговоры о зоне свободной торговли - АП

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    По информации пресс-службы президента Петра Порошенко, в ходе телефонного разговора Порошенко и Нетаньяху стороны подтвердили настроенность завершить к концу 2017 года переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украина и Израиль намерены до конца 2017 года завершить переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли, сообщила в среду пресс-служба президента по итогам телефонного разговора Петра Порошенко с главой израильского правительства Беньямином Нетаньяху.

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    "Стороны отдельно подтвердили настроенность завершить к концу 2017 года переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем", — говорится в сообщении.

    В декабре 2015 года президент Украины по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что Украина и Израиль намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами, однако на сегодняшний день документ не подписан.

    В сентябре 2016 года Порошенко заявил, что договорился с президентом Израиля Реувеном Ривлином ускорить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между двумя странами. В ноябре спикер Кнессета (парламента) Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что рассчитывает на подписание соглашения о зоне свободной торговле между двумя странами в 2017 году.

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