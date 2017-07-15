Закон о Конституционном суде и преференции Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Верховная Рада в четверг, 13 июля, приняла закон "О Конституционном суде (КС) Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей, такое решение в четверг поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Порошенко. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Принятие документа в целом позволит завершить в стране судебную реформу.

По мнению политического эксперта, директора Консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, со всем в новом законе о Конституционном Суде можно согласиться, наверное, кроме слова "Конституционный".

"А так все нормально: и принятие решений сенатом – то есть 6 или даже 4 судьями вместо 18, и то, что первым делом такой КСУ может отменить мораторий на продажу земли – признать его неконституционным, и выдвижение кандидатов по партийным квотам, и выписанный под власть подбор судей. Молодцы все, кто проголосовали – БПП 119, НФ – 65, Опоблок – 25, Видродження – 22, Воля народу – 2, внефракционные – 12", – иронически отметила Дьяченко.

В комментарии РИА Новости Украина она сообщила, что процесс подбора судей комиссией "полностью прописан под президента: выдвижение по 6 судей от президента, парламента и сьезда судей – значит, 12 из 18 судей будут по партийным квотам".

"Принятие решений сенатами: предполагается, что в сенате будет 9 судей – если в самом КСУ набирается 18 человек. Если меньше, то в сенате может быть 6 судей, а решение принимается большинством, то есть решения могут приниать вообще 4 судьи вместо 18", – заявила эксперт.

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Есть еще один важный момент, подчеркнула Дьяченко: регламент КСУ будет регулироваться не законом, а самим КСУ, "то есть сегодня так, завтра – по-другому: будут менять как хотят".

"Ну и выборы омбудсмена: во-первых, его там вообще не должно было быть, во-вторых – сегодня вроде хотят поменять на открытое голосование, и омбудсмен в результате будет политическим. То есть парламентский контроль над соблюдением прав человека будет обусловлен тем, как коалиция представляет себе права человека", – рассказала политэксперт.

Но есть, по мнению Дьяченко, и единственный позитив в документе: "убрали самую провокационную часть 92 статьи – о том, что КСУ может менять свою юридическую позицию".

"Вообще бы наступил хаос, если бы КСУ принимал разные решения по одним и тем же вопросам", – резюмировала эксперт.

Напомним, рассмотрение закона в ВР проходило при заблокированной депутатами ряда оппозиционных фракций трибуне. Парламентарии считают, что этот закон позволит президенту Петру Порошенко "узурпировать власть" и сделать КС "ручным органом".