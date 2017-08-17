ЗСТ Украины и Канады: у кого преференции - пресс-конференция

В пятницу, 18 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ЗСТ Украины и Канады: у кого преференции?"

В августе с.г. между Украиной и Канадой начала действовать зона свободной торговли. Эксперты проанализировали показатели торгового обращения между странами и выяснили, кто будет в выигрыше от этого Соглашения. Так, Украина обязалась упразднить таможенные тарифы на 72 % канадских товаров, например, на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки, минеральную воду. Без пошлины отечественные производители будут экспортировать в Канаду переработанную сельхозпродукцию, товары пищевой, легкой, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности. Для аграрной продукции, в частности, пшеницы, ячменя, яиц, говядины и свинины будут действовать квоты. С 2014 года экспорт украинских товаров на рынок Канады сократился более чем в 2,5 раза (с $ 72,5 млн до $ 28,9 млн), что связано с падением производства в нашей стране. Тогда как импорт, наоборот, увеличился в 1,3 раза. В целом 2016 год показал негативное внешнеэкономическое торговое сальдо в $ 188,4 млн.

Эксперты отмечают, что заинтересованность канадских потребителей в украинских товарах достаточно незначительная. По их мнению, открытие 98 % рынка Канады (аналогично, как и рынка Украины) обусловит кратное увеличение импорта продукции канадских производителей на украинский рынок. Уровень инновационного развития в Канаде выше отечественного, поэтому канадские товары будут более конкурентными. Учитывая самые оптимистичные прогнозы Кабмина (рост экспорта в 10 раз, импорта — в 2 раза), для экономики Украины открытия рынка Канады принесет практически нулевой результат, прогнозируют аудиторы. Следует также отметить, что отмена украинской пошлины на канадские товары приведет к потерям госбюджета на $ 1,2 млн в первый год действия Соглашения. Как отмечают эксперты, сегодня для Украины первоочередной задачей является не столько создание зон свободной торговли, сколько расширение и укрепление внутреннего рынка.

Эксперты пресс-конференции:

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Максим Котенко, аналитик ОО "Публичный аудит"

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 18 августа в 12.00

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