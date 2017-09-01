Гройсман похвастался миллиардным товарооборотом с Евросоюзом

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом — чрезвычайно важный этап двусторонних отношений, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу, 1 сентября, вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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"Приветствую всех Украинских с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это — чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

В то же время он отметил, что "уже более полутора лет действует экономическая часть Соглашения — относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом".

"Рад отметить, что за это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $9,4 млрд", — заявил премьер-министр.

Facebook Владимира Гройсмана Комментарий Владимира Гройсмана по поводу вступления в силу СА с ЕС

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавиейи Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.

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В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило запустить действие соглашения в полной мере.