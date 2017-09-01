Климкин пообещал благосостояние украинцам после Соглашение об ассоциации

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Соглашение об ассоциации между Украиной с Европейским Союзом принесет благосостояние украинцам, написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

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"Соглашение об ассоциации работает. А дальше — европейская политика и европейское общество. Свобода, достоинство и благополучие для каждого из нас", — написал министр.

"Сегодня будет много заявлений и твитов. Главное, чтобы все, кто их делает, помнили о них завтра, послезавтра и всегда", — отметил Климкин.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, Соглашение об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом окончательно вступило в силу.