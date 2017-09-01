Соглашение об ассоциации и отношения ЕС и Украины

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он напомнил, что уже с начала 2016 года функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украины с Евросоюзом.

Поздравили украинцев и в ЕС. В пресс-релизе, распространенном по этому поводу Внешней дипломатической службой Евросоюза, отмечается, что соглашение является основным инструментом для приближения Украины к ЕС.

Подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоялось в 2014 году. В том же году соглашение частично вступило в силу. А в течение 2014-2017 годов Соглашение об ассоциации ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.

Изменится ли что-то в социально-экономической ситуации Украины с вступлением в силу соглашения об ассоциации с ЕС, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Із економічної та політичної точки зору, що змінилось після дії всіх частин Угоди про асоціацію?

— Угода між Україною та ЄС запрацювала і має запрацювати, оскільки всі перемовини йшлися, по суті, з 1994 ще року. Етап за етапом. Десятки різних переговорів, складних обговорень і таке інше. Що це нам дасть? У нас змінились можливості. По суті, коли ми скаржимось: от, Європа не хоче нас бачити серед своїх країн-членів, це не так. Європа не хоче бачити нас серед своїх країн-членів у нашому сьогоднішньому вигляді, і якщо подивитись уважно на цю угоду, а це більше тисячі сторінок, сім основних розділів, по суті, ці всі розділи передбачають реформування нашого життя економічного, політичного, правового, судового, фінансового на європейський кшталт. По суті, ця угода дає нам величезну можливість, я підкреслюю, з допомогою фінансів, з допомогою експертів, з допомогою політичного тиску ЄС провести сучасні європейські економічні реформи в нашій країні.

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Як то кажуть, нам дали лопату, ділянку — копайте, хлопці. За нас копати ніхто не буде. Це потужніший інструмент, і в кожному з розділів прописано, що нам потрібно зробити. Нам треба поміняти систему державного управління. Зараз в Україні у нас цим займаються. У нас розпочались реформи. Нам треба поміняти роль держави. Вона не повинна все зарегульовувати. Вона повинна надавати людям і бізнесу можливості працювати. Угода передбачає реформування медицини, освіти, фінансів, тобто всіх галузей.

В рамках цих трьох років можемо говорити, що щось в рамках цієї угоди ми отримали?

— Звичайно. Давайте ми візьмемо наше економічне життя. По суті, економічна складова цієї угоди вже працює після підписання в 2014 році. Це означає політичні умови наших відносин з нашим північним сусідом підштовхують нас до розгляду цього напряму, по суті справи, і зараз вже країни ЄС, ЄС стали нашим основним торгівельним партнером, тобто за ці три – чотири роки замість основного партнера торгівельного Росії, на зовнішньоторгівельний оборот з якою у нас в кращі часи припадало 37-38%, зараз трішки більше 40% вже припадає на країни ЄС, тобто іде переорієнтація, і я вважаю, що це нам на користь, на користь нашим виробникам і на користь нашим споживачам, хоча процес переорієнтації не такий простий. Замість цих чисельних ГОСТів і регулюючих актів, які потроху у нас скасовуються і спрощуються, є єдині вимоги до якості товару, тобто ми будемо менше читати, що у нас хтось отруївся, не те зїв, неякісні товари, підвищується конкуренція з ЄС, підвищуються вимоги, і це буде стимулювати наших виробників відповідним чином випускати свою продукцію відповідної якості, щоб вижити на ринку. Хто не виживе, буде йти з ринку, будуть приходити нові люди, нові підприємці. Це нормальний процес.

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Є побоювання, що ми будемо підганяти все під європейські стандарти, але воно буде підганятись і за ціною? Українці стільки не заробляють, як ми це будемо купувати?

— Справа в тому, що у нас вже ціни роки два – три тому дуже підлаштовані під світові, європейські ціни. Наші ціни вже на деякі види харчування перевищують ціни ЄС і, особливо, ціни США, а поки що доходи наших громадян відстають. І от якраз угода і її складові – це тиск на прискорення економічних реформ, на лібералізацію економічної ситуації у нас в країні. Я як інтелектуальний підприємець можу вам сказати, що відкрити, закрити, прозвітувати – це щось страшне у нас, про бізнес. Зараз це все буде спрощуватись. Люди зможуть більше заробляти. Крім того, конкуренція, приплив європейських товарів високої якості змусить наших виробників теж знижувати ціни, щоб конкурувати на ринку. По-друге, дає це перехідний період, перший етап чотири-п’ять років, це не відразу це буде змінюватись тарифи, скажімо, норми, поступово. І ви ж знаєте, які суперприбутки закладені, скажімо, в наших крупних виробників. От вони будуть ділитись часткою своїх прибутків з населенням через конкуренцію.

Напомним, эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" подчеркнул, что зона свободной торговли с Канадой не улучшит инвестиционный климат Украины, для этого нужно искоренять коррупцию на всех уровнях.