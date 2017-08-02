Участие Саакашвили в выборах было бы выгодно Порошенко – Погребинский

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. По мнению бывшего руководителя Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, лишение украинского гражданства является подтверждением того, что президент Украины Петр Порошенко считает его главным политическим соперником.

При этом Саакашвили заверил, что готов взять свои слова о трусости Порошенко назад, если президент вернет ему украинское гражданство. Обо всем этом Саакашвили заявил во время видео-конференции, которую его партия "Рух новых сил" транслировала из Соединенных Штатов, где сейчас находится политик, не имея возможности вернуться в Украину. Саакашвили также уверен, что он через суд восстановит гражданство Украины и о дате своего возвращения сообщит публично. Экс-президент Грузии также добавил, что не планирует принимать гражданство любой другой страны или просить о политическом убежище.

Заявление Саакашвили прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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"Я хочу сказать, что здесь он прав. А как можно иначе интерпретировать то, что сделал Порошенко? Конечно, получается, что он его боится. Несмотря на то, что у него нет рейтинга, у него нет шансов. Хотя для президента так было бы на самом деле выгодно, чтобы Саакашвили участвовал в президентской кампании, хотя бы того, чтобы отнял бы часть голосов у главной угрозы — у Тимошенко. Но он, пожалуй, правда его боится настолько, что все это проигнорировал и пошел абсолютно аморальным путем, рассказывая о том, что он не знал, что в Грузии в отношении Саакашвили какие-то уголовные дела. Очень хорошо все это знал. Все знали. Поэтому здесь я на стороне Саакашвили, считаю, что он прав", — заявил эксперт.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.