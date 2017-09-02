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    Политика

    Союз Тимошенко с Аваковым: МВД может влиять на выборы - политтехнолог

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    В эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Екатерина Одарченко заявила, что в украинском политикуме женщин не воспринимают как лидеров, потому Тимошенко нужно искать союзников.
    Юлия Тимошенко и Арсен Аваков. Архивное фото
    Арсен Аваков в Facebook

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Пока министр внутренних дел Арсен Аваков отдыхает на Сардинии, в политических кругах ходят слухи о планах его будущего воссоединения с Юлией Тимошенко.

    Союз Авакова и Тимошенко переживает предсмертные судороги — Корнейчук
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Союз Авакова и Тимошенко переживает предсмертные судороги - Корнейчук

    Ближайшие соратники главы МВД не отрицают возможного его объединения с главной соперницей Петра Порошенко, но и пока не подтверждают эту информацию. 

    О том, какая выгода будет для сторон этого тандема, рассказала политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Госпожа Тимошенко — кандидат-женщина. Всегда есть проблемы с тем, что женщину в украинском политикуме не воспринимают совершенно как лидера. То есть если посмотреть более глубоко, то женщину ассоциируют с эмоциональностью, с неспособностью, или наоборот, просто ей приписывают определенные мужские качества. Что можно сделать, если ты хочешь стать президентом Украины? Нужно искать союзы. (…) Работа с Аваковым если возможна, то больше в кулуарной части, потому что Аваков имеет довольно весомое влияние. Влияние и на свою структуру, влияние на часть Кабмина, в конце-концов, влияние на фракцию "Народного фронта". Существует вероятность 5-7% того, что если противостояние президента с Аваковым дойдет до определенной точки бифуркации, структуры МВД могут влиять на процесс проведения выборов", — заявила эксперт.

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