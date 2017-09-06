Главы МИД России и Франции обсудят Украину в Москве

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего визита в Москву 8 сентября планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Ливии, Сирии, КНДР и на востоке Украины, а также ряд двусторонних вопросов, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

"Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим коллегой вопросы безопасности и стабильности в Европе, особенно ситуацию на востоке Украины, в продолжение последнего разговора глав государств "нормандского формата" 22 августа 2017 года", — отметили в МИД Франции.

Также высокопоставленные дипломаты обсудят "подготовку резолюции СБ ООН с тем, чтобы усилить давление на режим" КНДР в связи с баллистическими испытаниями, проводящимися Северной Кореей.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.