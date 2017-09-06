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    Главы МИД России и Франции обсудят Украину в Москве

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (129)

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    По информации французского МИД, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим российским коллегой вопросы безопасности и стабильности в Европе, "особенно ситуацию на востоке Украины".
    Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего визита в Москву 8 сентября планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Ливии, Сирии, КНДР и на востоке Украины, а также ряд двусторонних вопросов, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

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    Будущее Донбасса после переговоров "нормандской четверки". Экспертный опрос

    "Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим коллегой вопросы безопасности и стабильности в Европе, особенно ситуацию на востоке Украины, в продолжение последнего разговора глав государств "нормандского формата" 22 августа 2017 года", — отметили в МИД Франции.

    Также высокопоставленные дипломаты обсудят "подготовку резолюции СБ ООН с тем, чтобы усилить давление на режим" КНДР в связи с баллистическими испытаниями, проводящимися Северной Кореей.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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