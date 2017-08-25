Путин обсудил с Совбезом договоренности "нормандского формата"

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ договоренности лидеров стран "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по Украине после их телефонного разговора, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"На совещании обсуждались вопросы, которые затрагивались во время состоявшихся в последнее время международных контактов президента РФ, а также повестка предстоящих международных встреч главы российского государства", — отметили в пресс-службе.

"Также затрагивалась тема договоренностей лидеров стран "нормандского формата" в связи с состоявшимся 22 августа их телефонным разговором", — подчеркнули в Кремле.

"Помимо международных тем на совещании поднимались и актуальные внутриполитические вопросы", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что лидеры "нормандского формата" договорились лично работать над реализацией минского соглашения.