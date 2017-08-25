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    Путин обсудил с Совбезом договоренности "нормандского формата"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (83)

    (обновлено: )132
    Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Совбез РФ затронули тему договоренностей лидеров стран "нормандского формата" в связи с состоявшимся 22 августа их телефонным разговором.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ договоренности лидеров стран "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по Украине после их телефонного разговора, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "На совещании обсуждались вопросы, которые затрагивались во время состоявшихся в последнее время международных контактов президента РФ, а также повестка предстоящих международных встреч главы российского государства", — отметили в пресс-службе.

    "Также затрагивалась тема договоренностей лидеров стран "нормандского формата" в связи с состоявшимся 22 августа их телефонным разговором", — подчеркнули в Кремле.

    "Помимо международных тем на совещании поднимались и актуальные внутриполитические вопросы", — сообщили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что лидеры "нормандского формата" договорились лично работать над реализацией минского соглашения.

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