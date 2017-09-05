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    Ввод миротворцев в Донбасс надо обсуждать в "нормандском формате" - Песков

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (21)

    (обновлено: )20420
    Как уточнил Дмитрий Песков, размещать в Донбассе миротворцев, не вступая в контакт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, не проговаривая с ними модальности, невозможно.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен – РИА Новости Украина. Вопрос размещения миротворцев в Донбассе требует обсуждения в рамках "нормандского формата", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Павел Карназыцкий
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    "Наверное, единственное – это, конечно, "нормандский формат", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком формате он видит дальнейшее обсуждение темы миротворцев в Донбассе, на какой площадке и с кем.

    Пресс-секретарь главы РФ отметил, что "размещать миротворцев, не вступая в контакт с этими республиками (самопровозглашенными ДНР И ЛНР – ред.), и не проговаривать с ними модальности, просто невозможно".

    "Никаких модальностей, каких миротворческих сил, пока не существует. Это никем не обсуждалось, никем не формулировалось, не конструировалось, никем не согласовывалось", — подчеркнул Песков.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

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