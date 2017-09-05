наверх
05.09.201718:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде уточнили размещение миротворцев в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (18)

    (обновлено: )21906
    Как отметил Артур Герасимов, в данный момент идут переговоры о том, какой могла бы быть миротворческая миссия в Донбассе: миротворческая миссия ООН, миссия под эгидой ОБСЕ или полицейская миссия ЕС.
    Артур Герасимов
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Миротворцы в Донбассе должны находиться не только на линии разграничения, но и на неподконтрольном Украине участке российско-украинской границы, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
    Полицейская миссия в состоянии вернуть контроль на Донбассе - Гончаренко

    "Мы за то, чтобы миротворческая миссия работала, помогала нам для установления мира на Донбассе, потому что мы должны сделать все, чтобы не гибли наши воины и наши гражданские лица. Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы. Я уже неоднократно говорил, то представители страны-агрессора не имеют никакого ни морального, ни юридического права быть в юридических миссиях", — сказал Герасимов журналистам.

    По словам Герасимова, в данный момент идут переговоры о том, какой могла бы быть миротворческая миссия в Донбассе: миротворческая миссия ООН, миссия под эгидой ОБСЕ или полицейская миссия ЕС. "Какая из них будет более эффективной, какая будет введена быстрее — покажет время, но и президент, и коалиция, и "Блок Петра Порошенко" поддерживают любое решение, которое как можно быстрее принесет мир на эти территории", — добавил политик.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Читайте также: Миссия невозможна: почему миротворцы не примирят Донбасс

    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"