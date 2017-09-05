В Раде уточнили размещение миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Миротворцы в Донбассе должны находиться не только на линии разграничения, но и на неподконтрольном Украине участке российско-украинской границы, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Мы за то, чтобы миротворческая миссия работала, помогала нам для установления мира на Донбассе, потому что мы должны сделать все, чтобы не гибли наши воины и наши гражданские лица. Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы. Я уже неоднократно говорил, то представители страны-агрессора не имеют никакого ни морального, ни юридического права быть в юридических миссиях", — сказал Герасимов журналистам.

По словам Герасимова, в данный момент идут переговоры о том, какой могла бы быть миротворческая миссия в Донбассе: миротворческая миссия ООН, миссия под эгидой ОБСЕ или полицейская миссия ЕС. "Какая из них будет более эффективной, какая будет введена быстрее — покажет время, но и президент, и коалиция, и "Блок Петра Порошенко" поддерживают любое решение, которое как можно быстрее принесет мир на эти территории", — добавил политик.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.