Сборным Украины и России по тяжелой атлетике запретят участие в ЧМ-2017

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины по тяжелой атлетике оказалась в числе девяти команд, которым могут запретить выступления на чемпионате мира-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх, сообщает insidethegames.biz.

Помимо сборной Украины, будут отстранены команды Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, России и Молдавии. Все перечисленные сборные имели от от трех до десяти положительных результатов при перепроверке допинг-образцов с Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). В сборной России было выявлено 10 допинг-случаев, отмечается в сообщении.

В сборной Украины три таких случая – из-за дисквалификаций олимпийские награды потеряли Ольга Коробка (серебро, свыше 75 кг), Наталья Давыдова (бронза, до 69 кг) и Юлия Калина (бронза, до 58 кг).

Комиссия из трех человек, созданная для внесения предложения в исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о том, как действовать в отношении данных сборных, должна провести в ближайшие выходные встречу в Будапеште, чтобы подытожить свои результаты. Их отчет будет представлен на внеочередном заседании исполнительного совета IWF в Бухаресте 30 сентября и 1 октября.

Сообщается, что в отношении девяти сборных будут введены дисквалификации сроком до одного года, но всем странам может быть предоставлена ​​возможность их сократить после чемпионата мира.

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В 2016 году IWF не допустила российских тяжелоатлетов до Игр в Рио-де-Жанейро. Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2017 пройдет в конце ноября — начале декабря в Анахайме (США). С 1997 года штангисты США не выиграли ни одной мужской медали.