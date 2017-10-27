Самый богатый бизнесмен России продал украинский завод

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Дочерняя компания "Северстали" Cambay Services Ltd российского бизнесмена Алексея Мордашова завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% украинского предприятия ЧАО "Днепрометиз", говорится в сообщении "Северстали".

"Продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом", — отмечается в сообщении. Сумма сделки не указывается.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза", ведущего производителя стальной проволоки, гвоздей, крепежа, сеток и фибры на Украине, в 2006 году. Впоследствии доля "Северстали" в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.

"Днепрометиз", как отмечали в "Северстали", продолжает показывать хорошую загрузку производственных мощностей, но в то же время с российскими предприятиями компании этот завод операционно не связан. В связи с этим руководство неоднократно объявляло о планах продажи предприятия.

В июне гендиректор компании Александр Шевелев сообщал РИА Новости, что "Северсталь" сохраняет эти планы и отмечал, что предприятие, хотя и является небольшим активом, работает стабильно и генерирует свободный денежный поток. Интерес к покупке, по словам Шевелева, проявлял широкий круг инвесторов.

В июле 2017 года бизнесмен Алексей Мордашов занял первую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Ранее сообщалось, что "Северсталь" рассматривалась как потенциальный покупатель украинского меткомбината "Запорожсталь".