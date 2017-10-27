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    Экономика

    Самый богатый бизнесмен России продал украинский завод

    (обновлено: )294
    По информации пресс-службы "Северстали", продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом.
    Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов. Архивное фото
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    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Дочерняя компания "Северстали" Cambay Services Ltd российского бизнесмена Алексея Мордашова завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% украинского предприятия ЧАО "Днепрометиз", говорится в сообщении "Северстали".

    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом", — отмечается в сообщении. Сумма сделки не указывается.

    "Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза", ведущего производителя стальной проволоки, гвоздей, крепежа, сеток и фибры на Украине, в 2006 году. Впоследствии доля "Северстали" в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.

    "Днепрометиз", как отмечали в "Северстали", продолжает показывать хорошую загрузку производственных мощностей, но в то же время с российскими предприятиями компании этот завод операционно не связан. В связи с этим руководство неоднократно объявляло о планах продажи предприятия.

    В июне гендиректор компании Александр Шевелев сообщал РИА Новости, что "Северсталь" сохраняет эти планы и отмечал, что предприятие, хотя и является небольшим активом, работает стабильно и генерирует свободный денежный поток. Интерес к покупке, по словам Шевелева, проявлял широкий круг инвесторов.

    В июле 2017 года бизнесмен Алексей Мордашов занял первую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России.

    Ранее сообщалось, что "Северсталь" рассматривалась как потенциальный покупатель украинского меткомбината "Запорожсталь".

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