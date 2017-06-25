В Донецке остановил работу металлургический завод

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Донецке приостановил работу металлургический завод из-за отсутствия солярки. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на источник.

По словам источника, предприятие не работает уже неделю. Издание отмечает, что солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. Из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасная, в том числе ситуация с шахтами на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остается критической.