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    Экономика

    В Донецке остановил работу металлургический завод

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (648)

    (обновлено: )19713
    Согласно информации, солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. Из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме.
    Донецкий металлургический завод
    wikipedia

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Донецке приостановил работу металлургический завод из-за отсутствия солярки. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на источник.

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    По словам источника, предприятие не работает уже неделю. Издание отмечает, что солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. Из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме.

    Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасная, в том числе ситуация с шахтами на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остается критической.

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