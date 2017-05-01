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    "Метинвест" возобновил работу Енакиевского металлургического завода

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (266)

    64
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Проходная Енакиевского металлургического завода в Донецкой области, который возобновил свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Территория Енакиевского металлургического завода в Донецкой области, который возобновил свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Территория Енакиевского металлургического завода в Донецкой области, который возобновил свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Административное здание Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Памятник металлургу на территории Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Цех Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Рабочие в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Предприятие возобновило свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Проходная Енакиевского металлургического завода в Донецкой области, который возобновил свою работу после двух месяцев простоя из-за транспортной блокады региона.

    Группа "Метинвест" олигарха Рината Ахметова запустила производство на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) после простоя предприятия из-за боев в Донбассе, сообщила пресс-служба "Метинвеста"

    "На предприятии приступили к выпуску чугуна и стали. В данный момент запущена и выведена на рабочие параметры печь N5, заканчивается раздувка печи N3, произведены первые партии литой заготовки", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, за время вынужденного простоя, который длился более месяца, металлурги успели выполнить целый комплекс работ для повышения производительности оборудования. Также сообщается, что запуск сортопрокатных станов ЕМЗ и его Макеевского филиала состоится в апреле.

    Читайте также: Как блокада Донбасса повлияла на энергонезависимость Украины

    "Семитысячный трудовой коллектив завода с надеждой смотрит на то, как осуществляются поставки сырья. После таких длительных простоев доменные печи запустить очень тяжело, возникают значительные трудности. Спасает лишь профессионализм того коллектива, который нам удалось сохранить", — отмечает генеральный директор ЕМЗ Александр Подкорытов.

    Из-за непрекращающихся боевых действий в Донбассе и фактического отсутствия железнодорожного сообщения в зоне спецоперации группа "Метинвест" 6 февраля приняла решение об остановке Енакиевского металлургического завода, производителя квадратной заготовки, и Макеевского филиала ЕМЗ.

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