"Метинвест" возобновил работу Енакиевского металлургического завода

Группа "Метинвест" олигарха Рината Ахметова запустила производство на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) после простоя предприятия из-за боев в Донбассе, сообщила пресс-служба "Метинвеста"
"На предприятии приступили к выпуску чугуна и стали. В данный момент запущена и выведена на рабочие параметры печь N5, заканчивается раздувка печи N3, произведены первые партии литой заготовки", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за время вынужденного простоя, который длился более месяца, металлурги успели выполнить целый комплекс работ для повышения производительности оборудования. Также сообщается, что запуск сортопрокатных станов ЕМЗ и его Макеевского филиала состоится в апреле.
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"Семитысячный трудовой коллектив завода с надеждой смотрит на то, как осуществляются поставки сырья. После таких длительных простоев доменные печи запустить очень тяжело, возникают значительные трудности. Спасает лишь профессионализм того коллектива, который нам удалось сохранить", — отмечает генеральный директор ЕМЗ Александр Подкорытов.
Из-за непрекращающихся боевых действий в Донбассе и фактического отсутствия железнодорожного сообщения в зоне спецоперации группа "Метинвест" 6 февраля приняла решение об остановке Енакиевского металлургического завода, производителя квадратной заготовки, и Макеевского филиала ЕМЗ.