В Украине продолжается дискриминация россиян - Лавров

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В Украине и в странах Прибалтики не прекращается дискриминация российских соотечественников, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России. В ряде государств, в частности, на Украине и в странах Балтии, не прекращается их прямая дискриминация", — сказал Лавров, выступая на конференции проживающих за рубежом российских соотечественников "Столетие Русской революции: единение ради будущего".

По словам министра, МИД России, российские посольства и консульства последовательно защищают права соотечественников, используют для этого как двусторонние механизмы, так и потенциал различных международных организаций.

"На нашу помощь и поддержку можете всегда рассчитывать", — сказал глава МИД РФ.

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Напомним, ранее Лавров заявил, Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств.