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    Убийство полковника СБУ в Мариуполе. Подозреваемая сделал признание

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    Криминал поглотил Украину (201)

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    В Одессе была задержана подозреваемая в подрыве Александра Хараберюша. По словам Юлии Прасоловой, именно она заложила взрывное устройство в авто полковника контрразведки СБУ.
    Канал на Youtube СБУ

    Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видеозапись момента установки самодельного взрывного устройства на автомобиль погибшего полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

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    Накануне глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Одессе была задержана подозреваемая в подрыве полковника Хараберюша.

    "Следствием и оперативными сотрудниками СБУ был проведен большой объем работы, в результате которого личность, которая нами сегодня обоснованно подозревается в совершении этого теракта, была выведена на контролируемую нами территорию и сегодня задержана в Одессе. В Одессу она прибыла для того, чтобы получить биометрический паспорт. По согласованию со следователем СБУ, я назову имя этого человека. Это Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения, проживала в Донецке по улице Артема, 67", – сказал Грицак.

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    За выполнение своей работы Прасолова получила, по предварительным данным, 15 000 долларов.

    Кроме этого СБУ предоставила видеозапись показаний самой Юлии Прасоловой (см. ниже). "Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта — убийство полковника СБУ Александра", — сказала подозреваемая.

    Напомним, в марте этого года в результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.

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