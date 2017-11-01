Убийство полковника СБУ в Мариуполе. Подозреваемая сделал признание

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видеозапись момента установки самодельного взрывного устройства на автомобиль погибшего полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

Накануне глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Одессе была задержана подозреваемая в подрыве полковника Хараберюша.

"Следствием и оперативными сотрудниками СБУ был проведен большой объем работы, в результате которого личность, которая нами сегодня обоснованно подозревается в совершении этого теракта, была выведена на контролируемую нами территорию и сегодня задержана в Одессе. В Одессу она прибыла для того, чтобы получить биометрический паспорт. По согласованию со следователем СБУ, я назову имя этого человека. Это Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения, проживала в Донецке по улице Артема, 67", – сказал Грицак.

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За выполнение своей работы Прасолова получила, по предварительным данным, 15 000 долларов.

Кроме этого СБУ предоставила видеозапись показаний самой Юлии Прасоловой (см. ниже). "Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта — убийство полковника СБУ Александра", — сказала подозреваемая.

Напомним, в марте этого года в результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.