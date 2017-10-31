Геращенко: убийство Амины выбило из равновесия

КИЕВ, 31 — РИА Новости Украина. Безнаказанность и произвол, с которой враг расстреливает украинцев в украинской столице, вызывает ярость, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя убийство Амины Окуевой.
В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".
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"Честно, убийство Амины просто прибило и выбило из равновесия… Последний раз мы переписывались месяц назад, госпожа Амина готовила свой фотопроект и предлагала принять в нем участие. Я попросила ее понять мой отказ, потому что психологически не могла и не имела права играть добрую фею в этом проекте, потому что никакого волшебства в вопросе заложников уже год как нет…, потому что освобождение заблокировано. Мы договорились обязательно встретиться и подумать об активизации наших усилий в борьбе с оккупантом…" — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
"Цель врага — запугать и расправиться, заставить жить в вечном страхе — очевидна. Безнаказанность и произвол, с которой враг расстреливает украинцев в украинской столице, вызывает ярость. Амина, Вечная Память…, извини, что не уберегли", — добавила первый вице-спикер.
Геращенко также затронула вопрос профессионализма сецслужб Украины. "Мы обязаны остановить эти бесчинства. Вопрос профессионализма спецслужб, силовых структур, полиции, выходит на первое место и становится вопросом национальной безопасности. Нужно сделать все возможное для усиления спецслужб и в первую очередь профилактики терактов и преступлений, для усиления силовых структур профессионалами. И в этих вопросах мы нуждаемся в серьезной помощи западных партнеров. Их серьезной поддержки и внимания к этим проблемам, не меньшей, чем в вопросах борьбы с коррупцией", — написала она.
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Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.