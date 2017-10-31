Геращенко: убийство Амины выбило из равновесия

КИЕВ, 31 — РИА Новости Украина. Безнаказанность и произвол, с которой враг расстреливает украинцев в украинской столице, вызывает ярость, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя убийство Амины Окуевой.

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".

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"Честно, убийство Амины просто прибило и выбило из равновесия… Последний раз мы переписывались месяц назад, госпожа Амина готовила свой фотопроект и предлагала принять в нем участие. Я попросила ее понять мой отказ, потому что психологически не могла и не имела права играть добрую фею в этом проекте, потому что никакого волшебства в вопросе заложников уже год как нет…, потому что освобождение заблокировано. Мы договорились обязательно встретиться и подумать об активизации наших усилий в борьбе с оккупантом…" — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

"Цель врага — запугать и расправиться, заставить жить в вечном страхе — очевидна. Безнаказанность и произвол, с которой враг расстреливает украинцев в украинской столице, вызывает ярость. Амина, Вечная Память…, извини, что не уберегли", — добавила первый вице-спикер.

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Ирины Геращенко по поводу убийства Амины Окуевой

Геращенко также затронула вопрос профессионализма сецслужб Украины. "Мы обязаны остановить эти бесчинства. Вопрос профессионализма спецслужб, силовых структур, полиции, выходит на первое место и становится вопросом национальной безопасности. Нужно сделать все возможное для усиления спецслужб и в первую очередь профилактики терактов и преступлений, для усиления силовых структур профессионалами. И в этих вопросах мы нуждаемся в серьезной помощи западных партнеров. Их серьезной поддержки и внимания к этим проблемам, не меньшей, чем в вопросах борьбы с коррупцией", — написала она.

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Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.