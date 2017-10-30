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30.10.201722:38
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    Фотоленты

    Появились первые фото с места убийства Амины Окуевой

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (4)

    (обновлено: )22330
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    strana.ua
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    112 Украина
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    112 Украина
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    112 Украина
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    112 Украина

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    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом

    В понедельник вечером чеченский доброволец Адам Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

    В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена". На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины. 

    Это уже не первое покушение на их жизнь. В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

    Смотрите также: Попытка захвата воинской части в Одессе: для охраны прибыли силовики

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