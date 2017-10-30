Появились первые фото с места убийства Амины Окуевой

В понедельник вечером чеченский доброволец Адам Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена". На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины.

Это уже не первое покушение на их жизнь. В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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