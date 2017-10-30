Попытка захвата воинской части в Одессе: для охраны прибыли силовики

Воинскую часть А3571 в Одессе взяли под усиленную охрану после инцидента с попыткой захвата имущества стратегического объекта и части аэродрома, сообщает местное издание 048.ua





К воротам воинской части прибыли два автобуса с силовиками и автомобиль сопровождения. Силовики отказались давать какие-либо комментарии по поводу своего прибытия на военный объект.





Ранее командование Воздушных сил Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата, заявила, что это давний конфликт и что дело возбуждать не будут.



