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30.10.201716:34
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    Фотоленты

    Попытка захвата воинской части в Одессе: для охраны прибыли силовики

    (обновлено: )133
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    048.ua
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    048.ua
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    048.ua
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    048.ua
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    usionline.com
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    usionline.com
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Думская.net
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Думская.net

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    Воинскую часть А3571 в Одессе взяли под усиленную охрану после инцидента с попыткой захвата имущества стратегического объекта и части аэродрома, сообщает местное издание 048.ua.

    К воротам воинской части прибыли два автобуса с силовиками и автомобиль сопровождения. Силовики отказались давать какие-либо комментарии по поводу своего прибытия на военный объект.

    Ранее командование Воздушных сил Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата, заявила, что это давний конфликт и что дело возбуждать не будут.

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