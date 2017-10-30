наверх
30.10.201721:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Глава Нацполиции срочно выехал на место, где погибла жена Осмаева

    (обновлено: )23510
    По словам советника главы МВД, на место события немедленно выехал глава Национальной полиции Сергей Князев, работают следственно-оперативные группы.
    Амина Окуева и Адам Осмаев
    Facebook Adam Osmaev

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев выехал на место обстрела автомобиля выходца из Чечни Адама Осмаева, в результате чего погибла его жена Амина Окуева, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

    "Сейчас на место события немедленно выехал глава Национальной полиции Сергей Князев, работают следственно-оперативные группы", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

    Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

    Это уже не первое покушение на их жизнь. В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen
    Всеволод Степанюк
    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука