Глава Нацполиции срочно выехал на место, где погибла жена Осмаева

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев выехал на место обстрела автомобиля выходца из Чечни Адама Осмаева, в результате чего погибла его жена Амина Окуева, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Сейчас на место события немедленно выехал глава Национальной полиции Сергей Князев, работают следственно-оперативные группы", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

Это уже не первое покушение на их жизнь. В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.