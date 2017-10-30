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30.10.201721:49
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    Под Киевом убита доброволец Амина Окуева

    (обновлено: )2881171
    Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Амина Окуева/Facebook

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского добровольца Амины Окуевой, сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

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    "Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", — написал он.

    На месте работают следственно — оперативные группы полиции.

    Напомним, ранее уже была совершена попытка покушения на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

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