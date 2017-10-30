Под Киевом убита доброволец Амина Окуева

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского добровольца Амины Окуевой, сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", — написал он.

На месте работают следственно — оперативные группы полиции.

Напомним, ранее уже была совершена попытка покушения на Амину Окуеву и Адама Осмаева.