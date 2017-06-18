Стрелявший в Осмаева дал показания

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Покушавшийся на Адама Осмаева и Амину Окуеву чеченский киллер Динго уже допрошен, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает "112 Украина".

"Его жизни ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания", — заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, киллер уже допрошен следователями, которые ведут дело.

Вместе с тем, по данным Артема Шевченко, нападающий ранее совершил ряд других преступлений, в том числе и не на территории Украины.

"Есть целый ряд других преступлений, в частности следствие их видит, и сейчас идут активные действия с международными партнерами для того, чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно", — сказал представитель МВД.

Ранее сообщалось, что чеченский доброволец Адам Осмаев, получивший огнестрельные ранения во время покушения, вышел из больницы.