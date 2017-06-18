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    Общество

    Стрелявший в Осмаева дал показания

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (204)

    (обновлено: )192
    Согласно информации представителя МВД Украины Артема Шевченко, жизни киллера ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания.
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    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Покушавшийся на Адама Осмаева и Амину Окуеву чеченский киллер Динго уже допрошен, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает "112 Украина".

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    "Его жизни ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания", — заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко.

    По его словам, киллер уже допрошен следователями, которые ведут дело.

    Вместе с тем, по данным Артема Шевченко, нападающий ранее совершил ряд других преступлений, в том числе и не на территории Украины.

    "Есть целый ряд других преступлений, в частности следствие их видит, и сейчас идут активные действия с международными партнерами для того, чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно", — сказал представитель МВД.

    Ранее сообщалось, что чеченский доброволец Адам Осмаев, получивший огнестрельные ранения во время покушения, вышел из больницы.

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