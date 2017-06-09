Аваков о покушении на Осмаева: длиннющая цепочка ведет в Россию

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что стрелявший в чеченского добровольца Адама Осмаева сейчас находится в удовлетворительном состоянии и может давать показания. По его словам, зафиксирована "длиннющая цепочка", ведущая в РФ.

"Общество поймет все детали, когда дело окажется в суде… Однако мотивы преступления, суть, длиннющая цепочка, ведущая к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована. Больше пока сказать нельзя… Подозреваемый задержан, он уже в удовлетворительном состоянии, он в состоянии давать показания", — сказал Аваков журналистам во время поездки в Одессу, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Правоохранители ранее завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его супруги Амины Окуевой. В МВД заявили, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Mond. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

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Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

Правоохранители назначили экспертизы для выяснения личности стрелявшего, суд постановил арестовать его на два месяца.