Стрелявший в Осмаева рассказал свою версию инцидента

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Подозреваемый в покушении на Адама Осмаева и Амину Окуеву Артур Кринари (Динго) рассказал о своей версии событий 1 июня на Подоле в Киеве.

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"Осмаев и Окуева подобрали меня в центре Киева у цирка. Потом мы поехали к французскому консульству, где я хотел забрать анкеты. Далее уже на Подоле сидели и общались в машине. Говорили о подарках, но это не имеет к случившемуся никакого отношения. Я хотел сделать их фото, и тогда Осмаев сам пересел на заднее сидение. Он показал мне коробку, в которой лежал пистолет иностранного производства ("Глок" — Прим.Ред.). Я впервые увидел такое оружие и взял этот долбанный пистолет в руки, даже не зная, что он заряжен.

Когда Осмаев увидел у меня в руках пистолет, он закричал: "Осторожно!". И дернул меня за руку, выворачивая пистолет. Он прыгнул ко мне вперед через сидение, и в этот момент произошел случайный выстрел. Даже не знаю, куда он попал. Я не хотел стрелять, не хотел убивать, все произошло по неосторожности. После этого у них началась истерика, а Окуева выстрелила мне в плечо. Я начал терять сознание и вывалился из машины", — уверяет он, передает "Страна".

Он также утверждает, что в него выпустили шесть пуль.

"Всего в меня попало шесть пуль. Первая, это когда Окуева выстрелила в меня в упор в салоне и прострелила мне ключицу — пуля до сих пор у меня в шее. Я уже начал терять сознание, вываливаясь из машины. В этот момент Окуева целилась мне в голову, и передергивала пистолет, трижды пытаясь выстрелить мне в затылок. У "Макарова" есть такая слабость, патрон перекосило и потому выстрелить не получилось. Когда я выпал и оказался на земле, Осмаев обошел машину и в меня безоружного при свидетелях выпустил восемь пуль, всю обойму еще одного "Макарова".

Он расстреливал меня как кабана. Я лежал на земле и прикрывался ногами от выстрелов. Три пули попали рядом с моей головой в землю, две пули — в одну ногу, еще две — во вторую, еще один выстрел был сделан в левую ключицу. Всего — три пули рядом со мной, пять в меня от Осмаева плюс шестая Окуевой. Я чудом выжил, в больницу меня привезли уже мертвого три или четыре минуты. После этого меня откачали в реанимации", — рассказал Кринари.

Ранее сообщалось, что покушавшийся на Адама Осмаева и Амину Окуеву чеченский киллер Динго уже допрошен, его жизни ничего не угрожает.