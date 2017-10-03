The Daily Beast: чеченская война пришла в Украину

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинский юрист Анна Маляр откровенно признает, что ее все сильнее тревожат новости о преступлениях, совершаемых чеченскими бандами и вооруженными формированиями в стране.

аккаунт Анны Маляр в Facebook Анна Маляр

"Похоже, кто угодно может пересечь восточную границу, проникнуть в Украину и совершить здесь преступление", — заявила Маляр в интервью Daily Beast.

"Однако ситуацию осложняет тот факт, что некоторые чеченцы, находящиеся в Украине, — просто беженцы, некоторые — преступники, некоторые — террористы, а некоторых считают борцами за свободу… Более того, некоторые из чеченцев попадают сразу во все эти категории", — говорится в статье.

"Маляр, известный независимый криминолог, почти каждую неделю появляется на киевском телевидении и говорит о пугающем числе взорвавшихся автомобилей, полицейских спецопераций и расследуемых полицией убийств. И она — далеко не единственная, кого это беспокоит", — продолжает Daily Beast.

По словам Маляр, ситуация с преступностью в Украине становится хуже, чем где бы то ни было в Европе. Она также говорит, что многие чеченцы из России проживают в Одессе — портовом городе, расположенном вдали от фронта.

"Украина стала очень удобным местом для тех, кого в России разыскивают за терроризм", — отмечает она.

В частности, по ее мнению, дело в том, что "чеченцы могут здесь говорить по-русски".

В прошлую субботу заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин разместил в Facebook несколько снимков, сделанных при задержании по итогам спецоперации на юге страны.

"Ничего не имею против чеченского народа… но их криминальные представители, приезжающие в нашу страну для совершения преступлений, будут принимать только такие позы", — написал Аброськин (Некоторые из подозреваемых на фотографиях лежали, раскинув руки и ноги, некоторых просто уложили лицом вниз).

Но даже жесткая политика может иметь опасные последствия.

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"Если Украина начнет давить на чеченских боевиков, возникнет угроза терактов", — полагает Григорий Шведов, главный редактор новостного сайта "Кавказский узел" и известный правозащитник.

"Уже сейчас на фоне повсеместной нестабильности в Украине возникает ощущение, что внутри войны идет еще одна война — с участием мусульман-чеченцев, ведущих джихад против Москвы, мусульман-чеченцев, служащих Рамзану Кадырову, человеку Москвы в Чечне, и агентов других сил", — говорится в статье.

"Недавно мы подготовили материал о чеченцах, которые бегут из Турции, где для них становится опасно, в Украину, где им трудно получить легальный статус, — заявил Шведов. — Так как многие из них не могут работать официально, источники их дохода не ясны".

Некоторые из них предпочитают зарабатывать на жизнь войной, говорится в статье. Радио "Свобода" недавно выпустило репортаж под заголовком: "Украина: второй фронт чеченской войны". прошлом месяце у популярного в Киеве Бессарабского рынка взорвалась Toyota, увеличив список убитых в украинской столице еще на одного человека, говорится в статье.

Украинское фото На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017

"От взрыва погиб Тимур Махаури, родившийся в Чечне боец украинского добровольческого батальона, которого ранее ненадолго арестовывали в Украине за незаконное хранение оружия. До этого Махаури три года — с 2012 года по 2015 год — провел за решеткой в Турции, за убийство чеченского повстанца-исламиста из так называемого Кавказского эмирата, который признают террористической организацией как Россия, так и Соединенные Штаты. Члены этой группировки брали на себя ответственность за жестокие теракты и убийство сотен мирных жителей в разных регионах России", — напоминает Daily Beast.

"Некоторые в Украине считают Махаури российским шпионом, а некоторые — другом Киева. На видеозаписи, которую посмотрели тысячи пользователей YouTube, видно, как случайные прохожие помогают раненным пассажирам автомобиля — испуганной маленькой девочке и ее матери, которой взрывом оторвало часть ноги", — говорится в публикации.

"Махаури был одним из сотни чеченских добровольцев, воюющих на востоке Украины. Среди них есть ветераны-боевики с более чем двумя десятилетиями опыта сражений против России в войнах за независимость Чечни. В их числе встречаются и убежденные джихадисты, и недавние сторонники так называемого Исламского государства, разочаровавшиеся в войне на Ближнем Востоке", — пишет Daily Beast. отмечается в статье.

"Бои в Украине уже унесли тысячи жизней. Даже без чеченских элементов в стране отмечается постоянный страх перед терактами в тылу. В чеченцах при этом видят как возможных террористов, так и возможные объекты покушений. Вечером во вторник на одном из складов вооружений в центральной части Украины начался пожар и произошли мощные взрывы. Это еще больше усилило страхи. Власти говорят о "диверсии". Эвакуировать пришлось около 30 000 человек", — говорится в статье.

Чеченцы утверждают, что их сотрудничество с украинской армией естественно, так как у них есть общий враг, отмечается в публикации. "Наша цель — добиться распада российской империи. Сейчас нас около ста, но, если будет нужно, в Украину из Европы могут приехать больше 1000 чеченцев", — утверждает Адам Осмаев, командир еще одного чеченского батальона и крайне интересная фигура.

Фото со сттраницы Оксаны Блищик в Facebook Покушение на Адама Осмаева в Киеве

"Осмаев и его жена Амина Окуева разыскивается в России за терроризм. Осмаева обвиняют в том, что он организовывал попытки убийства чеченского лидера Рамзана Кадырова и российского президента Владимира Путина, а Окуеву — в том, что она долгое время поддерживала чеченское террористическое подполье. Осмаев отрицает, что он причастен к попыткам убить Кадырова или Путина", — отмечает Daily Beast.

"Сейчас Осмаев и Окуева, как они утверждают, "сражаются за свободу Чечни" и искренне поддерживают АТО… В июне в Киеве на Окуеву и Осмаева было совершено покушение. Они уверены, что организованно оно было российскими спецслужбами или чеченским лидером Рамзаном Кадыровым", — говорится в статье.

"Многие россияне, что бы они ни думали о войне в Украине, совершенно не склонны сочувствовать чеченцам, поддерживающим джихадистскую группировку под названием "Имарат Кавказ". Россия много лет страдала от терроризма, и россияне об этом не забывают. 1 сентября 2004 года 1128 человек — дети, матери, отцы, дедушки и бабушки-оказались в заложниках в захваченной школе №1 северокавказского города Беслана. 32 террориста, держали их три дня в ужасную жару без еды и воды в заминированном спортзале", — напоминает Daily Beast.

"На третий день кризиса число погибших достигло 333. Лишились жизней десятки детей, что на много лет разбило сердца нескольких поколений городских жителей. Террористы были в основном членами чеченского исламистского подполья, лидер которого Шамиль Басаев взял на себя ответственность за теракт", — говорится в статье.

"Ранее в этом месяце украинская пограничная служба задержала восемь вооруженных выходцев из Чечни и Дагестана в селе Чернобаевка Херсонской области — более чем в 300 милях южнее Киева. На официальном украинском сайте сообщается, что у задержанных были обнаружены иностранные паспорта, гранаты, пистолеты Glock, пистолеты Макарова, автоматы AK-74, снайперские винтовки, взрывчатка, военная форма, балаклавы и приборы ночного видения", — пишет Daily Beast.

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"Утверждается, что они действовали "под прикрытием патриотической организации" и проникли в Украину нелегально. Кем они были — преступниками, террористами или борцами за свободу? В таких случаях понять бывает очень трудно", — говорится в публикации.