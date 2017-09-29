Тернополь: насильник избил 19-летнюю девушку, за то что сопротивлялась

РИА Новости Украина

На рассвете 25 сентября в одном из игровых заведений "Национальная лотерея" на улице Кривоноса в Тернополе произошел преступный инцидент. Работница "азартной" конторы вызвала полицию, поскольку 19-летнюю девушку, которая заменяла кассира, изнасиловал посетитель. Приезжали на место происшествия и врачи, пишет здание 0352.ua.

Правоохранительные органы не разглашают никаких подробностей инцидента, поскольку случаи изнасилований имеют личный характер, и из собственных источников изданию "НОВАЯ" стало известно, что мужчина затащил кассиршу в туалет и там изнасиловал. Девушка сопротивлялась, поэтому он сильно ее избил.

После этого насильник похитил из кассы 7000 гривен и убежал. Говорят, что он тоже работал в заведении – то охранником, то администратором. Будучи едва в сознании, в состоянии шока, девушка не могла или скорее боялась куда-нибудь звонить. Застала ее в таком состоянии администратор, которая утром пришла на свою смену. Она сразу и вызвала скорую и полицию.

Пока неизвестно, удалось ли правоохранителям задержать злоумышленника. У пострадавшей диагностировали множественные гематомы лица и предплечья, сотрясение головного мозга.

На следующий день журналисты "НОВОЙ…" наведались в заведение. Так называемая "Национальная лотерея" — не что иное, как бывшие игровые автоматы, деятельность которых в настоящее время законом запрещена. Оплатив в кассе определенную сумму, клиент вместо бумажного талончика-лотереи получает возможность сыграть через компьютер.

В заведении мы застали мужчину, который чинил компьютеры, а также двух девушек, которые сидели за столом администратора.

"Я здесь ремонтирую", — сказал мужчина, не желая представиться.

Девушки тоже уклонились от разговора. Пообщаться с руководством конторы азартных игр не удалось, потому что, как нам сказали присутствующие, их дирекция – в Луцке, а администратор уехал на несколько дней в Киев. На вопрос о потерпевшем и насильнике ответили: "Это незнакомые нам люди, девушка заменяла кассира, а мужчина тоже подменял кого-то…".

"Еще кто-то был в то время в помещении?" — спрашиваем. — "Только они". "Камеры зафиксировали?" — "Не были включены". "Что в действительности между ними произошло?" — "Это только они знают…"

Как видим, инцидент окутан мраком, как и в конце концов само заведение и ему подобные, где за наглухо зашторенными окнами и света белого не видно. Не секрет, что так называемые "лотерейные" конторы – это прикрытие заработка на азартных играх, и грош цена здесь определению "национальная". Ну, разве что "национальная" в том смысле, что "крышуют" такие конторы действительно на национальном уровне и ведут от них денежные потоки на самый верх — по информации из различных источников, в кабинет министра-фантома Авакова.

Что касается объяснения в данном случае "заменял-заменяла", то это, скорее всего, "умывание рук" от неофициальных работников, так как трудно представить, чтобы заведение оставляли на каких-то посторонних людей.

"Еще недавно в помещении, где сейчас "лотерея", был бар "Черчилль". А где-то два месяца назад там начали игорный бизнес, — говорит сотрудник одного из соседних офисов. — Клиентура там разная, потому что на игры “присаживаются" люди всех возрастов. Молодежь оставляет там батрацкие деньги своих родителей. Видел, что по вечерам там есть охрана, так как заведение круглосуточное. Жаль девушку, но работать в таком заведении — постоянный риск, потому что кто знает, что взбредет в голову человеку, который вдруг проигрывает немалые деньги. А еще неизвестно, чем бывают "подогреты" посетители, поэтому такое и произошло…".

К слову, в то же утро неподалеку от ночного клуба на улице Чумацкой в Тернополе произошел еще один инцидент – 27-летний неадекватный злоумышленник резанул девушку ножом по ягодице…